La Asociación de Padres del Liceo Francés de Palma, ante la búsqueda de un comprador del colegio: “Pedimos estabilidad y transparencia”

La reclamación de la Asociación Lista Independiente de Padres del Liceo Francés de Palma (ALI) al centro es clara: “Pedimos estabilidad y transparencia”. El proceso de la búsqueda de un nuevo inversor de la Misión Laica francesa para su colegio en Mallorca y el resto de sus espacios en España preocupa a las familias porque les dan la información “a cuentagotas” y temen que pueda haber una nueva subida de las cuotas “sin previo aviso”.

Desde ALI han solicitado transparencia en el proceso, pero desde el centro reiteran que les informan “cuando pueden” y se aferran a un tema de “confidencialidad”. “Dicen que hay empresas que se han presentado al diálogo competitivo porque cualquiera se podía presentar, pero no nos han dado más información. Alargan el calendario. Teníamos programada una reunión para febrero para que nos explicaran cómo estaba funcionando el proceso y la han retrasado a marzo”, lamentan desde la Asociación.

Subida de cuotas

Además, también añaden que en el mensaje que les llegó del centro comunicándoles que buscaban un socio inversor, hicieron hincapié en una continuidad social, pedagógica y también con la Misión Laica Francesa, pero en ningún momento subrayaron la importancia de la “estabilidad para las familias”. “Venimos de una subida de cuotas de un 35% en los últimos 4 años. Un proyecto educativo es a largo plazo. En el último aumento de las mensualidades hubo una fuga de familias. Estamos llegando a niveles de colegios privados elitistas. Y mira las instalaciones de cada uno”, subrayan.

“Lo que más nos pesa es que no hay una protección hacia las familias y el alumnado. Formamos parte de la ecuación y somos el pilar fundamental para que funcione. Es lo que reivindicamos”, cierran.