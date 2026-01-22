Zelensky entrega al senador mallorquín Pere Joan Pons la Orden del Mérito del Presidente de Ucrania

El senador por Mallorca y presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pere Joan Pons, expresa su satisfacción y agradecimiento tras recibir la Orden del Mérito del Presidente de Ucrania, una distinción concedida por el jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Me siento profundamente honrado y agradecido por haber recibido la Orden del Mérito del Presidente de Ucrania", señala Pons en un mensaje público, en el que subraya el significado político y personal del reconocimiento.

En su condición de presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pons reitera su apoyo firme a Ucrania en el actual contexto internacional y reafirma su compromiso con la defensa de los principios del derecho internacional. "Como presidente de la OSCE PA, apoyo firmemente a Ucrania y seguiré trabajando por una paz justa", manifiesta.

El dirigente recalca que dicha paz debe alcanzarse con "pleno respeto a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania", en línea con las resoluciones internacionales y la posición mantenida por las instituciones europeas y los organismos multilaterales.

La concesión de esta condecoración reconoce la labor institucional y diplomática desarrollada por Pere Joan Pons en el marco de la OSCE, así como su posicionamiento constante frente a la agresión rusa contra Ucrania. La Orden del Mérito del Presidente de Ucrania es una de las distinciones oficiales con las que el Estado ucraniano reconoce aportaciones relevantes a la defensa de sus intereses nacionales y a la promoción del apoyo internacional al país.

Presidente de la OSCE

Como presidente, Pere Joan Pons se ha dirigido al Consejo Permanente de la OSCE en Viena , donde declara que Europa se encuentra en un punto de inflexión crítico en el que la seguridad está bajo una grave presión debido a la agresión constante, las amenazas a la soberanía y los desafíos al orden internacional basado en normas.

En su discurso, Pons felicitó a Suiza por asumir la Presidencia de la OSCE en 2026 y reafirmó el compromiso de la Asamblea con una cooperación estrecha para fortalecer la confianza y el diálogo, destacando la necesidad de unidad de propósito para defender principios compartidos sin dobles raseros.

Reafirmó el apoyo de la Asamblea a la condena rotunda de la agresión contra Ucrania, la participación en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, los llamamientos a la liberación de los funcionarios de la OSCE detenidos y la condena de las atrocidades dondequiera que ocurran, incluida Gaza. También calificó de inaceptable la presión ejercida sobre Dinamarca para la adquisición de Groenlandia.

"Esto no es fuerza. Es intimidación. Las amenazas de anexión, de compra y de represalias económicas no tienen cabida en la Europa del siglo XXI", señaló explícitamente que cualquier gobierno que incurra en amenazas o represalias por medios políticos o económicos contraviene el Acta Final de Helsinki y la Carta de las Naciones Unidas. "Estos principios no son opcionales, son la base de nuestra seguridad en toda la región de la OSCE", defiende.