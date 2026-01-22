Vueling añade dos nuevos destinos internacionales desde Mallorca en verano de 2026

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, refuerza su operativa en Baleares para la temporada de verano de 2026 con una programación de más de 4,8 millones de asientos, un incremento del 4,1% respecto al mismo periodo de 2025, consolidando su papel clave en la conectividad de las islas.

La aerolínea incorpora más de 221.000 plazas adicionales en las conexiones entre Baleares y la Península, un 15% más, e incorpora nuevas rutas nacionales e internacionales desde Palma, Ibiza y Menorca.

Asimismo, Vueling extiende al verano la permanencia de un avión adicional en Palma, incorporado durante la temporada de invierno, lo que permite reforzar rutas existentes y lanzar nuevas conexiones. Además, consolida este verano el avión basado en Ibiza, incorporado en invierno, y añade una pernocta en Menorca, que permite ampliar la conexión a Barcelona con la salida y llegada de un vuelo a primera y última hora del día.

Refuerzo de la conectividad desde Palma

Desde Palma, Vueling incrementa su capacidad en varias de sus principales rutas nacionales e internacionales para el verano de 2026. Entre los mayores crecimientos destacan las conexiones con la Península, especialmente la ruta con Santander, que alcanzará los 5 vuelos semanales e incorporará 22.000 plazas adicionales; Jerez, que dispondrá de 1 vuelo y suma 41.000 asientos; Oviedo, que tendrá entre 9 y 11 frecuencias semanales y 30.000 asientos extra; y la conexión con Granada, que crecerá un 27 % respecto al verano anterior, con 27.000 asientos adicionales.

También se refuerzan las rutas entre Palma y Valencia, con 16.000 plazas adicionales, un 30% más; y Santiago de Compostela, con un incremento superior al 12%. La conexión con Bilbao dispondrá de un 5% más de plazas y alcanzará los 18 vuelos semanales en temporada alta. Por su parte, la ruta a Zaragoza incorporará una frecuencia semanal más durante todo el verano.

En el ámbito internacional, destaca el crecimiento de la ruta hacia Lisboa, que dispondrá de más de 68.000 asientos este verano, un 30 % más, y dispondrá de un vuelo diario en verano, así como la conexión entre Palma y París-Orly, que crece un 8,5 %, con más de 13.000 plazas adicionales, y alcanzará las 18 frecuencias semanales.

Desde Palma, la aerolínea estrena nuevas conexiones internacionales este verano a Bruselas (Bélgica) y recupera su operativa a Zúrich (Suiza).