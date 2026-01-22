Los trabajadores de SFM valoran convocar paros parciales por la situación de la seguridad de la red ferroviaria

El Comité de Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha expresado su "profunda preocupación" por la situación de la seguridad ferroviaria, tanto a nivel estatal como en el ámbito de la red ferroviaria de la isla, tras los dos accidentes registrados esta semana en Adamuz y Gelida.

En un comunicado hecho público este jueves, la representación sindical advierte de que estos sucesos han vuelto a poner de manifiesto "las consecuencias de la falta de inversión, mantenimiento y prevención en el sector ferroviario", una realidad que, aunque los accidentes recientes no se hayan producido en la isla, consideran que también afecta a SFM.

Según el Comité de Empresa, desde hace meses se vienen denunciando de manera reiterada "problemas de seguridad, deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura y del material móvil", así como la existencia de incidentes y accidentes en la red ferroviaria mallorquina que, aunque no siempre trascienden públicamente, "ponen en riesgo tanto a las personas trabajadoras como a las personas usuarias del servicio".

El comunicado subraya que estas advertencias no han recibido, a juicio del comité, "la urgencia ni la responsabilidad necesarias", lo que, según indican, evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una situación estructural que requiere "respuestas inmediatas".

En este contexto, el Comité de Empresa critica los anuncios públicos realizados recientemente por la empresa sobre incrementos de inversión y mejoras en el servicio. Según señalan, estos mensajes estarían generando "confusión en la sociedad" al mezclar proyectos de futuro y contratos de carácter transversal con actuaciones que, según el comité, "no guardan relación con los problemas de seguridad, mantenimiento e infraestructura" denunciados desde hace meses.

"La prevención con vocación de presente no puede supeditarse a proyectos o ampliaciones futuras", remarca el comunicado, que añade que muchas de las inversiones anunciadas "no corresponden a las deficiencias que en su momento pusimos sobre la mesa" y no deberían utilizarse para desviar la atención de los problemas que, según sostienen, siguen sin resolverse.

Posibles paros parciales

Ante esta situación, el Comité de Empresa de SFM ha convocado una asamblea general de trabajadoras y trabajadores para el próximo lunes 26 de enero. El objetivo del encuentro será analizar el estado actual de la seguridad ferroviaria y valorar la convocatoria de paros laborales, así como otras posibles medidas de presión para exigir "garantías reales de seguridad, mantenimiento adecuado y condiciones de trabajo seguras". Cabe recordar que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga en el sector para los días 9, 10 y 11 de febrero.

El comité considera "imprescindible" abordar este conflicto desde una perspectiva propia de Mallorca, atendiendo a la realidad específica de SFM, y señala que las decisiones que se adopten se harán "siempre dentro del marco de la unidad sindical", con independencia de las actuaciones que puedan producirse a nivel estatal.

Tras la celebración de la asamblea, el Comité de Empresa ha anunciado que informará sobre las decisiones que adopte la plantilla. "La seguridad no es negociable. La prevención no puede seguir esperando", concluye el comunicado.