La temporada turística se adelanta en Mallorca: 7 de cada 10 hoteles abrirán en marzo

La temporada turística se adelanta este año en Mallorca con 7 de cada 10 hoteles de la isla abriendo a lo largo del mes de marzo. Así lo ha anunciado esta mañana la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), durante su habitual encuentro con los medios presentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid.

Según señalan desde la FEHM, presidida por Javier Vich, marzo se consolida como el nuevo mes de arranque de la temporada, desplazando a abril como epicentro tradicional de la apertura. "Las previsiones que teníamos e hicimos públicas durante la pasada WTM de Londres, en el 4º trimestre de 2025, se mantienen e incluso mejoran, respecto a los datos que manejábamos para los meses de marzo y abril, y claramente respecto al año anterior", expresa la federación hotelera.

Semana Santa, a principios de abril

De esta forma, argumentan que el hecho de que este año Semana Santa esté fijada a principios de abril favorece aunque lo consideran algo coyuntural ya que la estructura de aperturas viene determinada por un 20% de hoteles que ya permanecen operativos todo el año y que se duplica en febrero con casi 4 de cada 10 hoteles abiertos. Así, a lo largo de marzo 7 de cada 10 hoteles estarán abiertos en Mallorca (16 puntos por encima de 2025 que solo abrió el 54%) y en abril 9 de cada 10, al igual que el año pasado y 9 puntos por encima de los datos disponibles en WTM 2025.

"El análisis confirma una tendencia de fondo: el calendario turístico de Mallorca ha cambiado de forma estructural, y con ello, también el marco operativo de las empresas, la reducción de la estacionalidad en el empleo y las exigencias de una planificación escalonada para el resto de la cadena de valor", señala la FEHM.

Acompañamiento institucional

El presidente de la patronal mallorquina, Javier Vich, ha sido concluyente respecto a esta cuestión, reclamando un mayor acompañamiento de las instituciones para afrontar este cambio en el sector. "El nuevo calendario exige que servicios públicos y oferta complementaria activen su operativa desde el inicio del año. No esperar a la temporada alta permite profesionalizar los servicios, generar valor añadido y fidelizar talento".

"Este adelanto no es una casualidad, ni una adaptación coyuntural: responde a la transformación real del modelo turístico. Tiene consecuencias directas en la generación de empleo más estable, en la planificación de plantillas y recursos de las empresas, y en la hoja de ruta que deben seguir las administraciones públicas, asegurando que los servicios e infraestructuras acompañen este nuevo ciclo. También exige una adaptación del resto de la oferta turística y comercial a la nueva demanda que ya no espera a Semana Santa", afirma Vich.