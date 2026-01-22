Son Espases consolida el programa de radiocirugía cerebral tras su primer año con más de 5O pacientes tratados

El Hospital Universitario Son Espases ha consolidado su programa de radiocirugía cerebral al cumplirse el primer año desde su puesta en marcha. En la sesión clínica celebrada este jueves, el centro ha hecho balance de la actividad desarrollada, con un total de 51 pacientes atendidos y 81 lesiones tratadas mediante esta técnica de alta precisión.

La radiocirugía cerebral comenzó a aplicarse en Son Espases en octubre de 2024. Según explicó la doctora Sofía López, del Servicio de Neurocirugía, se trata de un procedimiento que administra radiación de forma muy focalizada sobre lesiones intracraneales, evitando así intervenciones quirúrgicas abiertas. “La radiación se dirige con una exactitud milimétrica, lo que permite tratar lesiones muy pequeñas situadas en zonas delicadas del cerebro”, detalló. En el hospital, esta técnica se utiliza principalmente para tratar patologías oncológicas, vasculares y funcionales.

Por su parte, la doctora Esther Mayrata, del Servicio de Oncología Radioterápica, recordó que alrededor del 30% de los pacientes con cáncer desarrollan metástasis cerebrales, lo que hacía imprescindible contar con esta herramienta terapéutica en el centro. Mayrata subrayó que la consolidación del programa es fruto de un largo proceso: en enero de 2024, un equipo multidisciplinar inició una formación especializada en Brainlab (Múnich) y posteriormente elaboró un protocolo propio. El primer paciente fue tratado el 25 de octubre de 2024, y desde entonces un Comité de Radiocirugía se reúne cada dos semanas para evaluar los casos.

FOTOS | El Hospital de Son Espases realiza la primera radiocirugía estereotáctica a una paciente con una lesión cerebral / CAIB

La mayoría de los casos, metástasis de cáncer de pulmón y de mama

Durante este primer año, la mayoría de las lesiones tratadas han sido de origen maligno, principalmente metástasis procedentes de cáncer de pulmón y de mama. Los resultados muestran un control local de la metástasis en el 80 % de los casos, con una técnica bien tolerada por los pacientes.

El doctor Daniel Morera, del Servicio de Radiofísica, destacó la complejidad del procedimiento, basado en la administración de altas dosis de radiación en pocas sesiones y sobre volúmenes muy pequeños. “El papel del acelerador lineal de electrones ha sido esencial para garantizar la precisión y la seguridad del tratamiento”, señaló.

Desde el área de Neurorradiología, la doctora Carmen Gassent explicó que su servicio se encarga de la evaluación previa y posterior de las lesiones, así como de garantizar la seguridad del procedimiento y realizar un seguimiento radiológico exhaustivo.

Tras este primer año de experiencia, el equipo se marca como reto ampliar las indicaciones de la radiocirugía cerebral y mejorar la precisión diagnóstica, con el objetivo de ofrecer tratamientos cada vez más personalizados y eficaces.