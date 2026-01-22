El sindicato CSIF denuncia graves deficiencias en los juzgados de Palma e Inca

El sindicato CSIF ha denunciado ante la Inspección de Trabajo graves deficiencias generalizadas en las sedes judiciales de Palma e Inca.

Entre las incidencias detectadas, señalan cables eléctricos y datos cruzando zonas de paso, accesos difíciles e inseguros y tomas de corriente con riesgo de contacto eléctrico. Estas deficiencias se producen semanas después de que se haya llevado a cabo una gran mudanza en los edificios judiciales con la entrada en funcionamiento del Tribunal de Instancia de Palma, tal como establece la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.

Estos cambios, que implican la reorganización total de la oficina judicial, han provocado un fuerte malestar y las quejas de la mayoría de funcionarios, que advierten de un caos y una situación de saturación todavía mayor en los próximos meses.

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, “preocupa especialmente” la sede judicial de Inca con competencia en violencia de género porque no dispone de puestos suficientes ni distancia de seguridad para la atención presencial de víctimas y profesionales.

De hecho, en esta sede se produjo el año pasado un incidente con un detenido, que causó graves secuelas psicológicas a una funcionaria.

Grave riesgo

Ahora, según el CSIF, las condiciones han empeorado y advierten que pueden suponer un riesgo grave e inmediato para la integridad física de las personas atendidas y los trabajadores.

El sindicato considera que las deficiencias detectadas en los edificios judiciales son consecuencia de la implantación “apresurada e improvisada” de los tribunales de instancia. El portavoz de CSIF Justicia en Baleares, Pablo Rodríguez, y el delegado sindical José Antonio Muñoz han entregado ante la Inspección de Trabajo fotografías y documentos con las incidencias.

En la denuncia, el sindicato solicita la apertura del correspondiente expediente sancionador y la adopción inmediata de medidas correctoras que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y empleados públicos en las sedes judiciales de Palma y de Inca.