¿Cuándo es Semana Santa 2026 en Mallorca? Fechas clave y festivos

La Semana Santa de 2026 se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, fechas que marcarán una de las festividades más esperadas del calendario en Baleares. Como es habitual, estas jornadas combinarán celebraciones religiosas, vacaciones escolares, días festivos y una mayor afluencia en comercios y zonas turísticas. Además, algunos municipios de Mallorca tendrán como festivo local el martes 7 de abril, prolongando así el periodo de descanso.

Pero ¿por qué la Semana Santa cambia cada año de fecha? La razón es que depende del calendario lunar. Según la tradición cristiana, el Domingo de Resurrección se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. En 2026, la primera luna llena tras el equinoccio (que suele situarse el 20 o 21 de marzo) caerá el miércoles 1 de abril, por lo que el Domingo de Resurrección será el 5 de abril.

¿Qué días serán festivos en Baleares?

En Baleares, los días festivos oficiales durante la Semana Santa 2026 serán :

Jueves Santo (2 de abril)

Viernes Santo (3 de abril)

Lunes de Pascua (6 de abril).

Martes festivo

Estos tres días, sumados al fin de semana, permitirán disfrutar de un puente de cinco días. Aunque en algunos municipios se podrá sumar un día más. Varios ayuntamientos de la isla han elegido el martes 7 de abril como uno de los dos festivos locales.

Así, los municipios que celebrarán la “tercera fiesta” de Pascua serán.

Campanet

Lloseta (Romeria del Cocó)

(Romeria del Cocó) Llubí

Montuïri (Tercera fiesta de Pascua)

(Tercera fiesta de Pascua) Petra (Tercera fiesta de Pascua)

(Tercera fiesta de Pascua) Sant Joan (Martes de Pascua)

Apertura comercial

Durante las fiestas de Semana Santa, solo un día está recogido como festivo de apertura autorizada en el calendario comercial fijado por el Govern de las Islas. Los comercios y grandes superficies de las islas solo podrán abrir sus puertas el 2 de abril, Jueves Santo.