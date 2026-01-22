Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector agrario anuncia una tractorada en Ariany para reclamar soluciones ante la PAC y el acuerdo UE-Mercosur

Archivo - Tractores participando en la protesta por la crisis del sector primario.

Archivo - Tractores participando en la protesta por la crisis del sector primario. / EUROPA PRESS - Archivo

EP

El sector agrario balear se movilizará el próximo jueves, 29 de enero, en Ariany (Mallorca) para reclamar soluciones "reales y urgentes" ante la situación crítica que, aseguran, vive el sector ante el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo UE-Mercosur.

La concentración ha sido convocada por UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Baleares, según han informado las tres organizaciones en un comunicado conjunto este jueves.

El objetivo es hacer visible el malestar del campo y exigir cambios profundos en las políticas agrarias europeas y estatales. A la concentración asistirán los payeses con sus tractores y maquinaria agrícola y se leerá un manifiesto con las reivindicaciones del sector agroalimentario de Mallorca. Las organizaciones prevén que sean un centenar de personas y decenas de vehículos.

Según han expuesto, la movilización responde a la "incertidumbre" sobre el futuro de la PAC a partir de 2027, a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, el aumento constante de los costes de producción y a la competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales internacionales, a su criterio, especialmente entre la UE y Mercosur.

Sobre la PAC, las organizaciones han denunciado que deja de ser una política "realmente común", permitiendo que cada estado miembro la diseñe de forma diferente. A su parecer, esto rompe la unidad del mercado y genera competencia desleal entre agricultores europeos.

Además, han lamentado, se añaden recortes presupuestarios, "falta de claridad" en la financiación y el riesgo de que la PAC quede "diluida" dentro de presupuestos generales, así como una normativa "cada vez más compleja y dispersa".

Otro de los aspectos que rechaza el sector es el acuerdo UE-Mercosur, principalmente porque permite la entrada de productos agroalimentarios producidos con normas sanitarias, ambientales, laborales y de bienestar animal inferiores a las exigidas en la Unión Europea.

Según las organizaciones, esta situación afecta directamente a sectores estratégicos y pone en riesgo la seguridad alimentaria, el consumidor europeo y la viabilidad de las explotaciones locales.

Finalmente, el sector agrario balear ha denunciado el incremento continuado de los costes de producción, la burocracia creciente y el cierre de industrias agroalimentarias.

También han criticado el "falta de reconocimiento" de las externalidades positivas del sector, como la menor huella de carbono de los productos locales.

Con todo, han reclamado compensaciones por los sobrecostes de la insularidad, incentivos a la producción local, reducción de la carga fiscal de los insumos agrarios y apoyo "decidido" a la industria agroalimentaria.

