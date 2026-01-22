La Real Academia de Medicina de Baleares premia dos investigaciones de la Escuela Universitaria ADEMA

La Escuela Universitaria ADEMA ha sido distinguida con dos premios en la sesión inaugural del curso académico 2026 de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares (RAMIB), en reconocimiento a la calidad, la innovación y el compromiso social de su labor investigadora en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

Los premios distinguen la labor de cuatro docentes e investigadores de ADEMA por su contribución a la innovación tecnológica aplicada a la formación sanitaria y por su enfoque preventivo y comunitario en salud pública.

El Premio Doctor Ramón Rotger Moner al mejor estudio sobre cirugía y especialidades quirúrgicas fue concedido al trabajo titulado Creación de un prototipo y validación teórica en simuladores hápticos tridimensionales, presentado por el docente e investigador Raúl Cuesta Román. El estudio desarrolla y valida un prototipo de simulación háptica 3D que mejora la precisión y la destreza en los procedimientos quirúrgicos, aportando un avance significativo en la formación clínica mediante el uso de tecnología de simulación avanzada.

Por su parte, el Premio ADEMA recayó en la investigación Influencia del entorno rural y urbano sobre los hábitos de vida, la dieta y la salud bucodental en escolares de Mallorca, elaborada por las doctoras Irene Coll, Daniela Vallejos y Nora López. Este trabajo analiza cómo el entorno geográfico influye en los hábitos alimentarios, los estilos de vida y la salud bucodental de la población infantil, ofreciendo información relevante para el diseño de estrategias de prevención y promoción de la salud desde una perspectiva comunitaria.

El presidente de ADEMA, Diego González, felicitó a los investigadores y destacó el respaldo institucional de la RAMIB a la labor científica que impulsa el centro: “Recibir dos premios en una misma convocatoria confirma que la investigación que desarrollamos tiene recorrido y utilidad. En ADEMA trabajamos para que el conocimiento no se quede en el aula ni en el laboratorio, sino que se traduzca en avances concretos para la salud y el bienestar de la población”.

Asimismo, el presidente del Consejo Asesor de Investigación de ADEMA, doctor Pere Riutord, subrayó la importancia de integrar la investigación en la formación universitaria como elemento estratégico, mientras que el director de I+D+i, doctor Arturo López, destacó la implicación del equipo humano y la dimensión transversal de los estudios premiados.