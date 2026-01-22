Así puedes convertir 2026 en un año de grandes puentes en Mallorca

El calendario laboral de 2026 en Baleares llega con varias fechas especiales para quienes quieren concentrar descansos y planificar escapadas en Mallorca. Semana Santa (con tres festivos seguidos), el 12 de octubre en lunes y una Inmaculada que permite “estirar” diciembre son algunas de las combinaciones que, con pocos días de vacaciones, pueden convertirse en puentes largos.

Pasadas las navidades y las fiestas de Sant Sebastià, el calendario laboral de Baleares para 2026 fija los siguientes días festivos: 2 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre.

A estos días, habrá que sumarle otros dos elegidos por los ayuntamientos. En Palma, además de Sant Sebastià, se ha fijado como festivo el 24 de junio, día de Sany Joan.

Marzo arranca la temporada de puentes

La primera oportunidad para disfrutar de unos días de descanso llega en marzo, con el Día de Baleares Aunque oficialmente se celebra el 1 de marzo, como este año cae en domingo, el festivo se traslada al lunes 2. Este ‘mini puente’ de tres días se convierte en una oportunidad ideal para organizar la primera escapada de la temporada.

Imagen de archivo del Día de Baleares / Guillem Bosch

Poco después, la Semana Santa permitirá encadenar, al menos, cinco días seguidos de descanso, sin necesidad de pedir vacaciones en el trabajo.

En Baleares, los días festivos oficiales serán el Jueves Santo (2 de abril), el Viernes Santo (3 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril). Además, algunos municipios de Mallorca han elegido como festivo local el martes 7 de abril, prolongando así este periodo de descanso.

Otro fin de semana largo en mayo

El Día del Trabajador, viernes 1 de mayo, cae en una fecha ideal para crear un nuevo puente. Sumado al fin de semana, permite tres días libres seguidos sin necesidad de solicitar días adicionales.

Otras fechas clave en el calendario mallorquín

Otra fecha marcada en rojo es el 12 de octubre. Este año, el Día de la Hispanidad cae en lunes, garantizando otro puente de tres días, del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Finalmente, el mes de diciembre permitirá enlazar varios días de vacaciones para acabar bien el año. Por un lado, el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, ofrece la posibilidad de crear un gran puente, siempre que en el trabajo permitan librar el lunes 7. Por otro, la Navidad, que este año cae en viernes, mientras que la Segona Festa, será sábado.