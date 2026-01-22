Publican el listado de los 50 mejores colegios de Baleares en 2026: Palma concentra la mayoría de centros destacados

La plataforma educativa Micole ha dado a conocer su ranking de los 50 mejores colegios de Baleares, una clasificación que sitúa a centros de Mallorca, Ibiza y Menorca entre los más valorados del archipiélago y que vuelve a reflejar el peso de Palma como principal polo educativo de las islas.

El listado, elaborado a partir de criterios como el proyecto educativo, las opiniones de las familias, las instalaciones, la oferta académica y los servicios complementarios, está encabezado por Agora Portals International School, en Calvià, que ocupa el primer puesto como mejor colegio de Baleares.

De titularidad privada, se trata de un colegio internacional en Mallorca con IB Continuum, educación multilingüe y enfoque STEAM. Según los datos que proporcional 'micole', el Agora de Calivà cuenta con 1000 alumnos y 112 profesores, con ratios de 9 alumnos por profesor. El precio del Colegio Agora Portals International School está en el rango de más de 700 € mensuales por alumno.

Un podio con presencia pública, privada y concertada

En segunda posición se sitúa el Colegio Luis Vives, de Palma, de titularidad privada, mientras que el tercer puesto lo ocupa Mallorca Aixa-Llaüt, también en Palma, uno de los centros concertados mejor valorados del archipiélago. El ranking refleja una amplia diversidad de titularidades, con presencia de colegios privados, concertados y públicos, aunque estos últimos aparecen mayoritariamente en la segunda mitad de la tabla.

Palma, epicentro educativo del ranking

De los 50 colegios incluidos, más de la mitad están ubicados en Palma, lo que confirma la capital balear como el principal núcleo educativo de las islas. Entre los centros destacados figuran nombres históricos y consolidados como Sant Pere, CIDE, Madre Alberta, La Salle Palma, La Purísima o Sant Josep Obrer, todos ellos dentro del ‘top 10’.

También aparecen colegios internacionales como el Lycée Français International de Palma o el Baleares International College.

Presencia del resto de islas y municipios

Fuera de Palma, el ranking incluye centros de Calvià, Inca, Manacor, Santanyí, Pollença, Binissalem y Marratxí, además de colegios de Ibiza como Mestral o Sa Real, y de Menorca, con centros de Ciutadella y Maó-Mahón. Entre los colegios públicos mejor posicionados destacan Santa Isabel (Palma), El Terreno, Son Oliva o Nova Cabana (Marratxí), que se mantienen dentro del listado frente al predominio de centros concertados.

El ranking de Micole se ha convertido en los últimos años en una herramienta de referencia para muchas familias a la hora de elegir centro educativo, especialmente en etapas clave como Infantil, Primaria o Secundaria. La clasificación de 2026 vuelve a mostrar un sistema educativo balear heterogéneo, con proyectos muy distintos que conviven en un mismo territorio y que reflejan la pluralidad de modelos educativos presentes en las islas.