Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrera Familia March SóllerEscritores Lengua CatalanaCancelación Sant SebastiàArde un veleroCondena Reportaje Rey en Mallorca
instagramlinkedin

El PSIB presentará una enmienda para evitar el traslado de licencias estatales de VTC

Acusan al PP de "no querer buscar soluciones porque siempre protegen a los grandes empresarios"

El portavoz del grupo parlamentario socialista,Iago Negueruela, se ha reunido con las patronales del taxi y la VTC en Baleares

El portavoz del grupo parlamentario socialista,Iago Negueruela, se ha reunido con las patronales del taxi y la VTC en Baleares / PSIB

EP

El PSIB presentará una enmienda en alguna de las leyes que están ene tramitación en el Parlament para prohibir el traslado de licencias estatales de VTC en Baleares.

Así lo ha anunciado la formación este jueves, tras reunirse con las patronales del taxi y las VTC de las Islas con el objetivo de trabajar conjuntamente una solución que evite la "invasión" de licencias VTC de la península por parte de grandes multinacionales.

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de "incumplir" la ley pactada con su grupo para poner orden al sector del taxi y proteger a los pequeños y medianos empresarios del archipiélago ante las grandes multinacionales.

Evitar la proliferación de las multinacionales

"Comprobamos que la reunión de la presidenta Marga Prohens con el sector no ha servido de nada", ha criticado Negueruela, quien ha trasladado el apoyo del PSIB al sector del taxi y se ha comprometido a "legislar para evitar la proliferación de las multinacionales que pretenden arrasar con las empresas y autónomos que llevan toda la vida trabajando en las Islas".

Así, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a alguna de las leyes que están actualmente en tramitación en la Cámara para prohibir el traslado de licencias estatales de VTC. Según han asegurado, será una enmienda trabajada conjuntamente con el sector del taxi y presentada previamente a los grupos políticos.

"El PP no quiere buscar soluciones porque siempre busca proteger a los grandes empresarios y aquí se tiene que proteger al pequeño empresario y al autónomo", ha sostenido el portavoz, quien ha agregado que la enmienda podría ser una realidad en pocas semanas.

2.000 familias, en riesgo

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Movilidad y Territorio del PSIB, Jaume Mateu, quien ha advertido que las licencias que quieren importar las multinacionales "ponen en riesgo más de 2.000 familias que a día de hoy trabajan en el sector del taxi, así como a pequeñas empresas locales que son las que gestionan las VTC de toda la vida".

A su parecer, el modelo que quiere desembarcar en las Islas va en contra de la economía de las pequeñas familias que tienen un negocio, que han trabajado toda la vida y que dinamizan la economía a escala local.

Noticias relacionadas

"No podemos asumir un cambio radical y una revolución en el ámbito del transporte", ha remarcado Mateu, subrayando que su grupo se compromete a encontrar una solución que "el Govern no quiere poner a disposición de los taxistas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
  4. Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
  5. Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
  6. Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
  7. Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney
  8. Seis dimisiones en nueve meses sacuden el equipo directivo de Son Espases y dos vacantes aún no tienen relevo

Meliá superará los 400 hoteles centrada en el lujo en el año de su 70 aniversario

Meliá superará los 400 hoteles centrada en el lujo en el año de su 70 aniversario

Son Espases consolida el programa de radiocirugía cerebral tras su primer año con más de 5O pacientes tratados

Son Espases consolida el programa de radiocirugía cerebral tras su primer año con más de 5O pacientes tratados

Los casos de gripe bajan en Baleares mientras aumentan las infecciones respiratorias agudas y las bronquiolitis

Publican el listado de los 50 mejores colegios de Baleares en 2026: Palma concentra la mayoría de centros destacados

Publican el listado de los 50 mejores colegios de Baleares en 2026: Palma concentra la mayoría de centros destacados

Vueling añade dos nuevos destinos internacionales desde Mallorca en verano de 2026

Vueling añade dos nuevos destinos internacionales desde Mallorca en verano de 2026

Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana

Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana

El PSIB presentará una enmienda para evitar el traslado de licencias estatales de VTC

El PSIB presentará una enmienda para evitar el traslado de licencias estatales de VTC

Así puedes convertir 2026 en un año de grandes puentes en Mallorca

Así puedes convertir 2026 en un año de grandes puentes en Mallorca
Tracking Pixel Contents