El peso de la privada en la Formación Profesional supera en Baleares el 20%

La Formación Profesional privada tiene en Baleares un peso del 20,9%, situando al archipiélago como la undécima CCAA por oferta de esta modalidad, según el informe de CCOO 'La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales'.

Según se recoge en el informe, que ha sido presentado este jueves, con datos del curso 2024-2025 y atendiendo a las modalidades presenciales, un total de 17.856 cursan estudios de FP en el archipiélago, de los cuales 14.122 (79,1%) lo hacen en el sistema público y 3.734 (20,9%) lo hacen en la privada.

El estudio de la organización sindical señala igualmente que en Baleares las principales titulaciones ofertadas en privada y no presentes o muy limitadas en la pública son Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Marketing y Publicidad.

CCOO sitúa a las Islas en el grupo de regiones que combinan una elevada privatización con economías marcadas por la estacionalidad. En estos territorios, señala el sindicato, la expansión de la FP privada, especialmente en modalidad a distancia, ha sido la respuesta a la insuficiencia de plazas públicas, mientras que la estructura productiva basada en el turismo, la agroindustria y los servicios introduce una alta rotación y precariedad en las prácticas y en el empleo juvenil.

El resultado es un sistema en el que el acceso a la FP y la calidad de la experiencia formativa dependen cada vez más de la capacidad económica de las familias y del momento del ciclo productivo, advierte la organización sindical.

Por otra parte, según señala el informe, desde una perspectiva territorial, la juventud no accede a los mismos derechos formativos según el lugar en el que viva. En comunidades con alta privatización --Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Euskadi o Andalucía--, los ciclos de mayor valor en el mercado laboral están filtrados por la capacidad de pago. Es decir, si no se obtiene plaza pública, la única alternativa real es pagar una matrícula privada, a menudo elevada.

DATOS NACIONALES

País Vasco (43,8%), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%) y Cataluña (35,6%) son las comunidades autónomas con mayor peso de la Formación Profesional Privada en el curso 2024-2025. Por el contrario, Canarias (8,7%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (13,9%) y Navarra (18,1%) son las regiones con mejor peso de la FP privada, así como las ciudades autónomas de Melilla (0%) y Ceuta (1,4%).

El estudio advierte de que esta "brecha" entre las comunidades autónomas respecto a la oferta de FP pública y privada "no es meramente administrativa", ya que "determina costes directos e indirectos para las familias, condiciona la igualdad de oportunidades, y determina un proceso directo de segregación social y educativa del alumnado".

A nivel nacional, aproximadamente un tercio de la oferta de FP corresponde a centros de titularidad privada. Aunque existen diferencias significativas entre territorios, el sindicato revela que "la tendencia general muestra un incremento sostenido del peso del sector privado en la provisión de estas enseñanzas".

CCOO avisa también en su informe de la "escasa" implantación de los cursos de especialización, tanto en el ámbito público como en el privado, ya que "la mayoría de los territorios aún no los ofertan de forma significativa", un "vacío en la oferta que, a su juicio, constituye un "ámbito de desarrollo pendiente" dentro del sistema de Formación Profesional.

El crecimiento observado en el informe de la oferta privada se concentra principalmente en dos ámbitos: la Formación Profesional Básica y las modalidades a distancia, que son precisamente las que registran un mayor dinamismo en términos de expansión de plazas y centros.

Durante la presentación del informe, la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, ha asegurado que "la FP ya no es una opción residual de los jóvenes que no saben qué hacer, no saben qué estudiar o no han tenido otras vías de salida": "Es ya la primera vía de estudio para titular, para recualificar y para encontrar un empleo digno, incluso por encima de los estudios universitarios".

Sin embargo, Núñez ha lamentado que este incremento en la demanda "no se ve acompañado por un incremento equitativo en la oferta pública", ya que, a su juicio, "no existe actualmente una red pública que pueda asumir la demanda creciente que tiene la formación profesional".

"Si no existe una oferta pública, una red pública suficiente de FP, este es un nicho de mercado que está copando la privatización. Optar por la vía privada no es que sea una opción, es que es una deriva forzosa", ha alertado.

AUMENTO DEL GASTO QUE REALIZAN LOS HOGARES

Para el sindicato, la privatización "produce un grave desajuste, social y económicamente, que en este caso además empeora la calidad de la enseñanza y excluye a quienes quieren acceder a ella": "Todo ello provoca que, lentamente, se incremente el gasto en servicios privados que deben realizar los hogares".

En este sentido, el informe recoge que el gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros, a la vez que se ha incrementado el número de estudiantes que cursan este tipo de formación.

Según datos del sindicato, este gasto ha aumentado un 24,7% desde el curso 2019-2020. Mientras que en FP Básica y de Grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en Grado Superior y cursos de especialización oscila entre 3.000 y 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte.

El análisis del conjunto de las comunidades autónomas muestra una concentración sistemática de la oferta privada en tres grandes bloques de titulaciones: sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales de alta demanda.

PROPUESTAS DE CCOO

En su informe, el sindicato propone medidas estructurales como un Plan estatal-autonómico de expansión de la FP pública con financiación plurianual, priorizando ciclos de alta demanda y territorios con mayor privatización o listas de espera; un marco estatal de mínimos para FP en línea: calidad, tutoría, evaluación y transparencia, con inspección reforzada; o un sistema integrado de datos (observatorio público): oferta, demanda, listas de espera, abandono, titulación e inserción por ciclo, modalidad y titularidad.

También reclama el reconocimiento horario y retributivo de tutorías FCT/Dual y coordinación con empresas; reducción del trabajo burocrático improductivo; dotación de equipamientos y actualización tecnológica con criterios de equidad e inclusividad; programas de orientación y acompañamiento con enfoque de género e inclusión; o refuerzo de becas y ayudas al transporte/residencia.