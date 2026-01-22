Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

Muere a los 86 años de edad Miguel Soler, figura clave del periodismo mallorquín conocido popularmente como 'la voz'.

Locutor de radio, escritor y publicista, trabajó en diversos medios de comunicación de Mallorca. En especial destacó su trabajo en Radio Mallorca (Cadena SER), a la que dedicó veinticinco años de su vida.

Soler se caracterizó por realizar grandes entrevistas a personajes destacados como Sean Connery, Robert Warner o Charles Chaplin. En su encuentro con este último, el periodista le preguntó ¿puedo hacerte dos preguntas?, a lo que el cómico respondió ¿cuál es la segunda?.

Noticias relacionadas

Aficionado al cine, la música y el deporte, dedicó los últimos años de su vida profesional a ser director de la agencia de publicidad Mediterránea del Grupo Malla.