Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrera Familia March SóllerEscritores Lengua CatalanaCancelación Sant SebastiàArde un veleroCondena Reportaje Rey en Mallorca
instagramlinkedin

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

Ver galería

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años / DM

Redacción Digital

Muere a los 86 años de edad Miguel Soler, figura clave del periodismo mallorquín conocido popularmente como 'la voz'.

Locutor de radio, escritor y publicista, trabajó en diversos medios de comunicación de Mallorca. En especial destacó su trabajo en Radio Mallorca (Cadena SER), a la que dedicó veinticinco años de su vida.

Soler se caracterizó por realizar grandes entrevistas a personajes destacados como Sean Connery, Robert Warner o Charles Chaplin. En su encuentro con este último, el periodista le preguntó ¿puedo hacerte dos preguntas?, a lo que el cómico respondió ¿cuál es la segunda?.

Noticias relacionadas

Aficionado al cine, la música y el deporte, dedicó los últimos años de su vida profesional a ser director de la agencia de publicidad Mediterránea del Grupo Malla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  2. Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
  3. Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
  4. Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
  5. Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
  6. Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
  7. Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney
  8. Por qué de repente tantas parejas jóvenes surcoreanas vienen a Mallorca

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

Muere el periodista Miguel Soler a los 86 años

La Real Academia de Medicina de Baleares premia dos investigaciones de la Escuela Universitaria ADEMA

El Correllengua amplía su recorrido en Mallorca: «Esto será lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos años en defensa de la lengua catalana»

El Correllengua amplía su recorrido en Mallorca: «Esto será lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos años en defensa de la lengua catalana»

El gerente de SFM defiende la seguridad de la red ferroviaria de Mallorca y lanza un mensaje al comité: "No entendería una huelga por cuestiones en las que no tenemos nada que ver"

El gerente de SFM defiende la seguridad de la red ferroviaria de Mallorca y lanza un mensaje al comité: "No entendería una huelga por cuestiones en las que no tenemos nada que ver"

Baleares registra ya 12,4 turistas por cada residente, seis veces más que la media española

Baleares registra ya 12,4 turistas por cada residente, seis veces más que la media española

Destape, la apuesta de Terreno Barrio Hotel con una gastronomía mediterránea y divertida

Destape, la apuesta de Terreno Barrio Hotel con una gastronomía mediterránea y divertida

Zelensky entrega al senador mallorquín Pere Joan Pons la Orden del Mérito del Presidente de Ucrania

Zelensky entrega al senador mallorquín Pere Joan Pons la Orden del Mérito del Presidente de Ucrania

El sector agrario anuncia una tractorada en Ariany para reclamar soluciones ante la PAC y el acuerdo UE-Mercosur

Tracking Pixel Contents