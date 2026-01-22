Més per Mallorca acusa a la consellera de Salud de mentir sobre los paritorios del hospital de Manacor

Més per Mallorca ha acusado este miércoles a la consellera de Salud, Manuela García, de haber mentido sobre la situación real del servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Manacor. La formación ecosoberanista sostiene que la reactivación del plan de contingencia, que obliga a derivar partos y urgencias ginecológicas a otros hospitales de Mallorca, desmiente la versión que ofreció el Govern hace apenas un mes, cuando aseguró que se trataba de una incidencia excepcional y limitada en el tiempo.

Desde el pasado lunes, el Hospital de Manacor vuelve a funcionar con una única guardia de Ginecología por las tardes, una reorganización que implica que los casos no urgentes y algunos partos deban trasladarse a otros centros. La medida no tiene por ahora una fecha de finalización porque faltan ginecólogos que cubran los turnos.

En un comunicado, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha recordado que en diciembre ya se produjo una situación similar, que la consellera explicó en sede parlamentaria como un "problema puntual" de unos 15 días, provocado por bajas sobrevenidas. "Un mes después comprobamos que no era cierto y que el servicio vuelve a estar por debajo de los dos ginecólogos de guardia que son necesarios para atender con seguridad a las mujeres del Llevant de Mallorca", ha afirmado.

Críticas al plan de contingencia

Més ha cargado especialmente contra el plan activado en Manacor. Según la diputada, el modelo hace recaer "toda la responsabilidad" de las decisiones sobre urgencias ginecológicas y partos en un único especialista de guardia, que debe decidir entre intervenir o derivar a las pacientes a otros hospitales. A su juicio, este sistema incrementa la presión asistencial sobre el profesional y puede aumentar los riesgos y efectos secundarios para las mujeres.

La formación también cuestiona que el plan contemple que las mujeres que todavía no están en fase de parto activo y disponen de medios propios deban desplazarse por su cuenta a otro hospital, una medida que consideran especialmente problemática desde el punto de vista asistencial y de equidad.

"La realidad es que las mujeres del Llevant de Mallorca no pueden parir cerca de su casa", ha denunciado la diputada, que también ha cuestionado el ritmo de incorporación de nuevas ambulancias para el traslado de pacientes.

Las críticas de Més se suman a las de la Sociedad Balear de Ginecología, que ha alertado de que la derivación de partos "no es una buena solución para las pacientes" y genera ansiedad entre las embarazadas, además de "frustración" entre los profesionales. Desde la entidad insisten en que la falta de especialistas no es un problema nuevo y reclaman medidas para atraer y fidelizar ginecólogos, especialmente en hospitales comarcales como el de Manacor.

Además, en su comunicado, Carrió asegura que el plan de contingencia de invierno "fracasa año tras año", con decenas de pacientes pendientes de ingreso en hospitales como Son Espases, una contratación de profesionales que considera insuficiente y dificultades en el transporte sanitario.

Ante este escenario, Més ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente de la consellera de Salud en el Parlament en cuanto se reanude el periodo de sesiones. Además, ha registrado varias preguntas para exigir explicaciones sobre cómo es posible que unas pocas bajas de profesionales obliguen a "desmontar un servicio entero" en un hospital que da cobertura a más de 130.000 personas.