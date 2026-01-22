Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana

Meliá Hotels International, en alianza con Grupo Puntacana, ha anunciado en el marco de Fitur 2026 la firma un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana bajo el nombre Paradius Miches.

El activo, que será el undécimo establecimiento de la cadena en el país, se ubicará en la zona Miches y contará con 600 habitaciones de diversas tipologías, diseñadas para cubrir tanto el segmento de turismo familiar como el de adultos, según un comunicado.

El presidente y consejero delegado de la hotelera, Gabriel Escarrer, ha señalado su intención de ampliar su presencia en República Dominicana, ya que la empresa contará con once establecimientos en República Dominicana, incluidos los ya operativo y los que se encuentran en proceso de apertura.

El nuevo complejo contará con áreas gastronómicas, múltiples piscinas, zonas de bienestar con 'spa' y espacios dedicados al segmento de reuniones y eventos y, en términos de logística y conectividad, el activo se sitúa a una hora y media por carretera del Aeropuerto de Punta Cana (PUJ), un factor clave para su viabilidad comercial y accesibilidad.

Por su parte, el director ejecutivo de Grupo Puntacana Frank Elías Rainieri, ha definido el proyecto como una "inversión de alto impacto" que eleva el estándar de la oferta de lujo y consolida a República Dominicana como un destino "confiable para el capital internacional".