Mallorca, en alerta: la borrasca Ingrid deja lluvias y fuertes vientos en la isla

Mallorca vive este jueves una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica debido al paso de varios frentes asociados a la borrasca Ingrid. Las lluvias, presentes desde primeras horas del día, se combinan con un episodio de viento fuerte que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla en gran parte de la isla por rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, además de por fenómenos costeros adversos.

Según la previsión de Aemet, el cielo permanecerá nuboso o cubierto durante gran parte de la jornada, con precipitaciones y tormentas, que pueden ser especialmente intensas en la zona de la Serra de Tramuntana.

La situación tenderá a mejorar a medida que avance la jornada. Ya por la tarde, se esperan cielos poco nubosos, aunque no se descarta la aparición de algún chubasco aislado de carácter residual.

Avisos amarillos por viento y mala mar

El otro gran protagonista de este jueves será el viento. La Aemet ha activado a las iste de la mañana la alerta amarilla en el norte, el sur y el levante de la isla por rachas de que podrían superara los 70 kilómetros por hora y por mala mar, con olas de hasta tres metros de altura. Además, advierte de que en el nordeste. Además del episodio de lluvia, la Aemet advierte de la fuerza del viento, que sopla del oeste con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h en algunos puntos de la isla. El aviso permanercerá activo hasta las tres de la tarde.

Las temperaturas se moverán con pocos cambios o en descenso, y las mínimas se alcanzarán al final del día.

Más lluvia

De cara al viernes, la previsión apunta a intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional durante el día. Sin embargo, el tiempo podría volver a empeorar por la noche, con cielos cubiertos y precipitaciones moderadas. Las temperaturas tenderán a subir y el viento será moderado del suroeste, con nuevos intervalos de fuerte y rachas que pueden volver a rozar los 70 km/h.

El viento obligará de nuevo a activar la alerta amarilla en las zonas costeras del sur y el levante de la isla, ya que se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora, que pueden dejar olas de más de tres metros de altura. El aviso se mantendrá en vigor desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde.