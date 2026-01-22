Los hoteleros, preocupados por el absentismo de cara a la temporada alta en Mallorca: "Son los compañeros quienes asumen la carga de trabajo"

"Hay profesionales del absentismo, es algo que nos preocupa y nos debe ocupar". La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) pone el foco en el absentismo laboral injustificado como una de las grandes inquietudes para las compañías de cara a la temporada alta en la isla. Así lo ha expresado su presidente, Javier Vich, durante el habitual encuentro que ha mantenido esta mañana la FEHM con los medios presentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid.

En este sentido, Vich detalla que "no es admisible" normalizar esta práctica en el sector, recalcando que son los propios trabajadores de las plantillas hoteleras los que sufren más carga de trabajo por este motivo. "Al final son los compañeros que llevan muchos años en las empresas, que tienen mayor edad, los que se quedan en plena temporada con la carga de trabajo de sus compañeros", destaca el presidente de la FEHM.

Sin capacidad de reacción

Asimismo, Vich también subraya que las compañías se quedan sin capacidad de reacción en plena temporada alta para cubrir esas bajas, por lo que el volumen de trabajo recae sobre el resto de empleados.

"No es sostenible que al Estado y a las empresas el absentismo nos cueste 40.000 millones de euros al año, siendo el segundo gasto por debajo de las pensiones. El 7% de absentistas acumulan el 50% de las bajas, hay profesionales del absentismo, es algo que nos preocupa y nos debe ocupar", destaca.

Fuera del sistema reglado

Por otro lado, los hoteleros también se muestran preocupados ya que el crecimiento de visitantes en Mallorca "se canaliza fuera del sistema reglado". En 2025, según datos de AENA el aeropuerto de Palma registró 33,8 millones de pasajeros (+1,5 %), sin embargo, las pernoctaciones hoteleras apenas crecieron solo un +0,9 %.

Según expresan desde la FEHM, la mayor parte del crecimiento turístico se está produciendo mediante fórmulas de alojamiento difícilmente fiscalizables o legalizables. "El alojamiento en casas de amigos genera problemas graves de control, fiscalidad, sostenibilidad de los servicios públicos y presión sobre el territorio. No solo no contribuye al equilibrio económico y fiscal del destino, sino que desestabiliza el modelo basado en legalidad, calidad y empleo formal", determinan desde la agrupación hotelera.