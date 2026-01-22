El gerente de SFM defiende la seguridad de la red ferroviaria de Mallorca y lanza un mensaje al comité: "No entendería una huelga por cuestiones en las que no tenemos nada que ver"

El gerente de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramon Orta, ha salido al paso tras el pronunciamiento del comité de empresa de SFM defendiendo que la empresa pública está haciendo "grandes inversiones en seguridad" y reconociendo que "no entendería que hubiese una huelga por cuestiones que no tenemos nada que ver", refiriéndose a la huelga convocada por los maquinistas a principios de febrero en la Península por los trágicos accidentes acontecidos en Adamuz y Gelida. Orta se ha pronunciado después de que los trabajadores de SFM anunciaran esta mañana que el próximo lunes decidirán si convocan paros parciales como denuncia por lo que consideran una falta de seguridad en la red ferroviaria de la isla.

Sobre este último tema, el máximo responsable de los trenes de Mallorca ha asegurado que "tenemos un tren fiable y personal bien preparado", si bien ha reconocido que ningún tren está nunca "libre del riesgo cero". "Ante las críticas, llamo a la calma y a la responsabilidad. Me gustaría hacer un llamamiento a los mallorquines: tenemos un gran tren", ha dicho.

Orta también ha hecho referencia a que el SFM "está siempre abierto a introducir cualquier mejora de seguridad, siempre desde el diálogo con los trabajadores", tratando de suavizar la tensión tras confesar que "no tengo más remedio que coincidir con el comité de empresa: lo importante no son las fotos, son las inversiones".

La inyección económica en la red ferroviaria de Mallorca, en materia de seguridad, está siendo "histórica", según el propio Orta. "Hemos duplicado la inversión en mantenimiento de la vía y del material móvil; hemos aumentado la inversión para mantener las catenarias y la señalización; todo para garantizar una mejor seguridad y un mejor desarrollo de la explotación ferroviaria", ha defendido.

Orta ha destacado las inversiones en obras que se han realizado desde la SFM, como la eliminación del puente de Cas Coronell, así como también la inyección de 20 millones de euros para mejorar las cocheras. "En resumidas cuentas, estamos haciendo grandes inversiones en materia de seguridad", ha sentenciado.