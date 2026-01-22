La plataforma ‘micole’ sitúa a tres centros mallorquines entre los mejores de España en 2026

La plataforma 'micole', encargada de buscar y comparar centros educativos en toda España, ha elaborado distintos ránkings con los mejores institutos, colegios y escuelas infantiles del país.

Entre los clasificados se encuentran tres centros mallorquines, uno en cada categoría:

El Colegio Agora Portals International School de Calvià, entre los mejores colegios de España en 2026

El único colegio mallorquín que se ha colado en el ranking nacional es el Agora Portals International School de Calvià.

De titularidad privada, se trata de un colegio internacional en Mallorca con IB Continuum, educación multilingüe y enfoque STEAM.

Según los datos que proporcional 'micole', el Agora de Calivà cuenta con 1000 alumnos y 112 profesores, con ratios de 9 alumnos por profesor.

El precio del Colegio Agora Portals International School está en el rango de más de 700 € mensuales por alumno.

CCEI Escoleta Koala Polígon de Palma, entre las mejores escuelas infantiles de España en 2026

Entre las guarderías seleccionadas también se encuentra una de Mallorca. En este caso, se trata del CCEI Escoleta Koala Polígon de Palma, ubicado en el Polígono de Son Castelló.

Se trata de un centro autorizado y concertado por la Conselleria de Educació y el Ayuntamiento de Palma, para bebés y niños de 4 meses a 3 años.

El precio oscila entre los 300 y 700€ mensuales por alumno.

El Guillem Sagrera de Palma, entre los mejores institutos de España en 2026

El centro de secundaria que entra en el ranking nacional es el Instituto Guillem Sagrera de Palma.

A diferencia de los anteriores, el instituto mallorquín que se encuentra en la lista de los mejores de España es de titularidad pública, por lo que no tiene ningún coste.