Destape, la apuesta de Terreno Barrio Hotel con una gastronomía mediterránea y divertida

Piñero ha presentado hoy en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su proyecto más personal y arraigado a la isla de Mallorca, Terreno Barrio Hotel. Este nuevo establecimiento, que contará con 41 habitaciones y tiene prevista su apertura para la primavera de 2026, trasciende el alojamiento para convertirse en un dinamizador cultural y social del emblemático barrio palmesano.

Una presentación que ha contado con una experiencia culinaria de la mano de Gabriel Conti, Chef ejecutivo de Restaurante Destape. Dicho momento, ha servido para desgranar una propuesta gastronómica entendida como una experiencia mediterránea, local y viva. El concepto se basa en el producto fresco y de proximidad con una cocina contemporánea que evolucionará según la temporada.

Esta oferta se complementará con desayunos a la carta pensados para disfrutar del sabor de Mallorca sin prisas, y con El Terrado, un punto de encuentro en altura para degustar cócteles y snacks con vistas al barrio. La oferta gastronómica se completa con su cafetería, ideal para disfrutar de cafés y bebidas naturales, y un Club que ofrecerá coctelería de autor y conciertos como jazz, noche flamenca, entre otras ofertas culturales.

Programa cultural

Así, el hotel contará con una agenda y programa cultural diseñado para ser el corazón del barrio. Entre sus instalaciones destaca una Pop Up Gallery, un espacio versátil destinado a exposiciones de artistas locales y colaboraciones creativas, así como un cine propio que acogerá proyecciones y ciclos culturales. Estos espacios, junto con las zonas comunes abiertas, buscan fomentar el intercambio artístico y social, impulsando al hotel como un punto de encuentro para los vecinos de Palma durante todo el año.

Apuesta por talento local

Para garantizar una visión auténtica, Piñero ha contado con profesionales locales en todas las fases del proyecto. Así, el estudio de arquitectura mallorquín OHLAB ha sido el encargado de integrar las dos estructuras que lo componen. Una de ellas es un edificio de 1932, obra del reconocido arquitecto Francesc Casas Llompart, que ha sido rehabilitado cuidadosamente para preservar su valor histórico y artístico.

El segundo edificio, de nueva planta, ha sido diseñado bajo los estándares Passivhaus y cuenta con certificación LEED Platinum, posicionando al proyecto a la vanguardia de la eficiencia energética.

Asimismo, la conceptualización ha corrido a cargo de la agencia local Studio Roses cuyo director creativo Rafa Roses ha destacado que "se ha concebido como un hotel para los residentes que va a ser importante para los visitantes, integrando la vida local con la experiencia del viajero”.

"Revitalizar el barrio"

Lydia Piñero, responsable de la gestión patrimonial del Family Office de Piñero, ha destacado durante el acto que el hotel nace de un profundo respeto por la cultura mallorquina: “Nuestro principal propósito es revitalizar el barrio del Terreno manteniendo su esencia. Hemos desarrollado este espacio para que impulse tanto la vida local como el tejido empresarial de la zona, apostando por un turismo responsable que no dependa solo del visitante, sino que sea parte del día a día de los residentes”.

Noticias relacionadas

En ese sentido, el evento ha servido para conocer su oferta cultural y gastronómica. En palabras de su director, Nabil Aguilera: "Terreno Barrio Hotel será más que un espacio de alojamiento; será un lugar vivo, con contenido y alma, que dialoga continuamente con la comunidad. Ofreceremos espacios y experiencias que generen un impacto positivo tanto para huéspedes como para locales”.