El Correllengua amplía su recorrido en Mallorca: «Esto será lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos años en defensa de la lengua catalana»

«No farem cas als pallassos que ens volen dividir, de la franja fins a l'alguer, clar que el català és la nostra llengua comuna». El Correllengua Agermanat regresa este año con fuerza y amplía su recorrido en Mallorca, apostando por la música como uno de sus principales baluartes y reclamos. Ahora que 'la cosa s’embruta', vuelve la dolçaina: el regreso a los escenarios de La Gossa Sorda, el mítico y reivindicativo grupo valenciano, marcará uno de los momentos más destacados de la programación.

El Teatre del Mar de Palma ha acogido esta tarde la presentación del nuevo tramo mallorquín del Correllengua 2026 , cuya ‘Flama per la Llengua’ atravesará por primera vez todos los territorios de habla catalana durante esta primavera para reivindicar la unidad lingüística. En esta ocasión, la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears y l’Alguer se unirán simbólicamente a través de la llama, que recorrerá más de 1.500 kilómetros entre el 19 de abril y el 5 de mayo.

La Gossa Sorda pondrá el broche final al nuevo tramo del recorrido del Correllengua el próximo sábado 2 de mayo, con un gran concierto en Felanitx. Ese mismo día se llevará a cabo el nuevo itinerario, que discurrirá de Capdepera hasta Felanitx, donde la llegada de la Flama per la Llengua coincidirá con la actuación del grupo valenciano. Cabe destacar que el concierto, inicialmente previsto en Palma, finalmente se celebrará en el municipio felanitxer.

El recorrido original se mantendrá y se celebrará el domingo 3 de mayo, cuando la Flama viajará desde Alcúdia hasta Palma, donde culminarán los actos centrales del Correllengua en Mallorca.

El coordinador del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, ha destacado que lo que se ha presentado en Palma será «lo más ambicioso que se ha hecho en los últimos años en defensa de la lengua catalana».

Por otra parte, para Maria Maians y Josep Buades, portavoces de Joves de Mallorca per la Llengua, este Correllengua es «la mejor manera» de reclamar «dar un paso muy grande hacia adelante hacia la plena normalización lingüística». Los dos han sido los encargados de explicar el nuevo recorrido y han hecho un repaso histórico de las diferentes ediciones del Correllengua en Mallorca, desde 1995 hasta la actualidad.

Durante el acto de presentación también se pudo ver por primera vez el teaser de la canción oficial del Correllengua Agermanat. La pieza está producida por Juanjo Monserrat y Jaume Gelabert, y en ella participan artistas de todo el ámbito de los Països Catalans como Els Catarres, Xanguito, Fades o Auxili.

La velada fue conducida por los creadores de contenido mallorquines Neus Gil (Anam Fent) y Toni Guiscafrè y también ha incluido la actuación de los Glosadors de Mallorca, que reivindicaron la unidad lingüística: «Hoy han intervenido aquí un mallorquín y una valenciana y no ha habido ningún traductor».

La edición del Correllengua más ambiciosa hasta la fecha

Tras el éxito del año pasado, donde la llama recorrió por primera vez municipios de todas las Illes Balears, y no solo de Mallorca, la edición de 2026 se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha.

La llama partirá desde Prada y pasará por ciudades como Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó y l’Alguer. En las Illes Balears, llegará a Formentera el 29 de abril, a Eivissa el 30, a Menorca el 1 de mayo y a Mallorca el día 2. En total, más de 500 municipios participarán en el Correllengua este año.

La organización cuenta con la colaboración de más de un centenar de entidades municipales, que a lo largo del recorrido acogerán conciertos, encuentros, talleres y actividades deportivas y culturales abiertas a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar el uso y la visibilidad del catalán.

Origen Correllengua

Inspirado en la Korrika vasca y heredero de unas cuarenta ediciones de Correllengua celebradas en diversos territorios de habla catalana, el evento combina una carrera no competitiva con actividades lúdicas, culturales y populares. La llama se transmite de mano en mano a través de municipios, universidades y espacios públicos como símbolo de continuidad y compromiso con la lengua

Nacido en Mallorca en 1995, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua, el Correllengua se extendió rápidamente al País Valencià y Catalunya. Desde entonces, centenares de municipios lo han acogido en diferentes formatos.