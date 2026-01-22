El Consell de Mallorca anuncia un procedimiento más ágil para retirar anuncios de alquiler turístico ilegal

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, el Consell de Mallorca ha anunciado un procedimiento más ágil para retirar anuncios de alquiler turístico ilegal. Así lo ha explicado esta mañana el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en la reunión mantenida con Airbnb.

Galmés, acompañado del conseller de Turismo, Guillem Ginard, y de la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, se ha reunido con el representante de Airbnb, Juan Cristellys, responsable de asuntos públicos para España y Portugal, para continuar avanzando en la eliminación de la oferta turística ilegal en la isla.

La colaboración estrecha con la plataforma más importante de alquiler vacacional, ha propiciado acuerdos muy importantes, que ya han supuesto la retirada de más de 4.400 anuncios ilegales tan solo en Mallorca, lo cual representa de media unas 20.000 plazas.

En la reunión se ha tratado la nueva medida que la institución recientemente ha puesto en marcha para declarar la ilegalidad de los anuncios de oferta ilegal en paralelo al proceso sancionador, manteniendo todas las garantías jurídicas.

Así, Galmés ha anunciado que esta iniciativa "se trata de la declaración de ilegalidad de la actividad (DIA), un procedimiento que nos permitirá ser más ágiles a la hora de declarar la ilegalidad de la vivienda, a efectos de retirar los anuncios de las plataformas comercializadoras, como es el caso de Airbnb». También ha añadido que "hemos pasado de una política de prohibir, imponer y multar, que resultó un fracaso; a una manera de gobernar basada en el diálogo y el consenso".

Retirar el anuncio

El nuevo procedimiento permite agilizar la retirada de la oferta ilegal, sin renunciar al procedimiento sancionador. Una vez se detecta un posible anuncio ilegal, se comunica al presunto infractor que tiene que retirarlo y parar la actividad ilegal. En el supuesto de que no lo haga, se declara la ilegalidad del contenido del anuncio publicado y se da traslado a la plataforma. Si el anunciante no lo retira, se enfrentará a multas coercitivas, que podrían acabar en una denuncia en Fiscalía. El objetivo es conseguir una retirada rápida de la oferta ilegal de estas plataformas digitales.

Nueva ruta senderista

Por otro lado, el conseller de Turismo, Guillem Ginard, acompañado del director insular de Gobernanza y Sostenibilidad, Pedro Mas, han presentado la nueva ruta senderista East Mallorca (GR226), que une cinco municipios de la comarca de Llevant a través de un recorrido de 100,48 kilómetros, que permite disfrutar de naturaleza y de unas vistas espectaculares.

Noticias relacionadas

Durante la presentación, el conseller Ginard ha destacado que "por fin es una realidad este proyecto de itinerario senderista, con el cual se busca reforzar la apuesta de Consell por un turismo responsable, respetuoso y que realza nuestro patrimonio paisajístico y medioambiental". Al acto han acudido alcaldes y distintos representantes de los municipios por los que discurre el recorrido.