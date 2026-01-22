La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major

La borrasca Ingrid ha llegado a Mallorcacon una inestabilidad meteorológica que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla en gran parte de la isla por rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y por fenómenos costeros adversos.

Además, en el Puig Major ha nevado a partir de 1.200 metros de altura sin que ninguna previsión avisase de este fenómeno, tal y como ha informado Albert Darder en su cuenta de X.

La borrasca Ingrid mantendrá en Mallorca para este viernes 23 de enero la alerta amarilla en la isla por fenómenos costeros por olas de hasta tres metros de altura entre las 8 y las 17 horas, además de alguna precipitación débil y ocasional, que tenderán a cielo poco nuboso por la tarde.

Para el sábado 24 de enero la previsión empeora y se esperan en Mallorca lluvias y chubascos acompañados de tormenta y granizo pequeño, que podrían ser localmente fuertes. La Aemet activará la alerta amarilla en el sur y levante de la isla por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Además, también se activará el aviso por fenómenos costros por olas de hasta tres metros de altura.