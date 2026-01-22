Baleares registra ya 12,4 turistas por cada residente, seis veces más que la media española

La presión turística en Baleares continúa situándose muy por encima del resto de comunidades españolas. Según los datos que ayer publicó la Fundación Impulsa, con motivo de la celebración Fitur, la ratio de turistas por residente alcanza en las islas los 12,4, una cifra que multiplica por más de seis la media nacional, situada en 1,9 visitantes por habitante.

El archipiélago, que acapara el 16,3% del turismo extranjero de todo el país, pese a contar con solo el 2,5% de la población, supera ampliamente a otros destinos de fuerte tradición turística como Canarias (6,8), Cataluña (2,5), Comunidad Valenciana (2,2), Andalucía (1,6) o Madrid (1,2).

Además, dentro de las propias islas se observan también grandes contrastes. Formentera (27,2) registra la mayor presión turística de Balears, más del doble que Ibiza (11,7), seguida de Palma (8,2) y Maó (5,8). Esta disparidad refleja, según Impulsa, una concentración de visitantes que exige "una gestión más inteligente y coordinada de los flujos turísticos"

Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa, subraya que la actual interpretación “está virando desde la restricción hacia la gestión y redistribución de flujos con criterios explícitos y coordinación de políticas”, si bien advierte de la necesidad de aplicar límites “allí donde la concentración compromete la habitabilidad o los recursos, como el acceso a la vivienda”.

El debate, añade, ya no se centra en tener más o menos turismo, sino en cómo se gobierna el sistema turístico para garantizar que su contribución al progreso de las islas sea “estable, verificable y compatible con los límites del territorio”.

Ratio de turistas por residentes en los municipios de Baleares / Fundación Impulsa

Por otra parte, un análisis de la demanda digital a través de Google Trends muestra que el 9,7% de las búsquedas sobre Mallorca se relacionan con sus recursos naturales, especialmente las playas (7,5%), mientras que los intereses culturales (3,7%) y no lúdicos (1,1%) siguen siendo minoritarios. Esto evidencia el potencial aún por explotar en ámbitos como la historia, las tradiciones locales, los museos o las actividades de aventura.

Nueva noción de desarrollo turístico

Según Antoni Riera, la nueva noción de desarrollo turístico persigue, actualmente, articular un sistema turístico resiliente, sostenible y favorable al progreso de la sociedad. Algo que va mucho más allá de la capacidad de capturar grandes fracciones de los flujos internacionales de visitantes. Tanto es así que los últimos resultados del Índice de Desarrollo Turístico (IDT) evidencian que regiones que presentan una elevada intensidad turística medida, por ejemplo, a través de la capacidad de alojamiento, como la turca Antalya-Sparta-Burdur o la egipcia del Mar Rojo (posiciones 1 y 48, respectivamente), sitúan su potencial de desarrollo turístico en un tramo muy bajo de una distribución integrada por 325 regiones de 45 países distintos (posiciones 266 y 262, respectivamente).

En este mismo ranking , Baleares se sitúa en la undécima posición de acuerdo, precisamente, con la buena puntuación que mantiene en pilares vinculados a su intensa especialización turística, como el transporte aéreo (posición 1), los equipamientos y servicios turísticos (posición 5), los recursos naturales (posición 20) y la contribución socioeconómica del turismo (posición 14).

Sin embargo, más allá de estas fortalezas operativas, se mantienen cuellos de botella en la limitada base de recursos nolúdicos (posició n 169), el todavía insuficiente aprovechamiento de los recursos culturales (posición 80) y un entorno de negocio poco sofisticado (posición 201) que convive con un despliegue incompleto de la sostenibilidad ambiental (posición 128). Armonizar estas dimensiones, señala Riera, “nos permitiría rebasar la ecuación ‘atraer acogerfacturar’, que dominamos de manera excelente, creando nuevas motivaciones para viajar que darían lugar a nuevos equilibrios sobre el territorio , y, impulsando nuevas estrategias de desarrollo regional de la mano del turismo, como es la Estrategia de sobre todo, tránsito hacia un sistema turístico circular en Balears”.