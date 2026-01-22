El alquiler turístico gana espacio en Fitur y deja a los hoteleros en segundo plano

El alquiler turístico de Baleares gana espacio y peso en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, dejando a los hoteleros en segundo plano. Es una de las lecturas que se extrae del primer día del principal evento del sector en España. En este contexto, la patronal del alquiler turístico Habtur tomó el protagonismo en el stand de las islas con un gran despliegue.

Una complicidad que también se vio reflejada entre el Govern, consells insulares y la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, quienes compartieron una mesa redonda para analizar el futuro turístico de Baleares hacia un modelo de calidad y sostenible. En este debate no participaron representantes del sector hotelero.

"Baleares ha sido muy valiente"

"Baleares ha sido muy valiente y tendemos la mano a más administraciones públicas para seguir colaborando", expresó Sara Rodríguez, directora de políticas públicas para España y Portugal de Airbnb, en relación con los acuerdos con los Consells de Mallorca e Ibiza para luchar contra la oferta turística ilegal.

En este sentido, el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha destacado la cooperación con Airnb que ha permitido retirar más de 4.400 anuncios irregulares de dicha plataforma digital. Además de Rodríguez y Ginard, en la mesa redonda también participaron el conseller de Turismo del Govern, Jaume Bauzà, y el conseller de Ordenación Turística del Consell de Ibiza, Mariano Juan.

Debut de Guillem Ginard

El día de ayer también supuso el debut de Guillem Ginard como nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca en un evento de estas características. Cabe recordar que Ginard tomó posesión del cargo a finales de diciembre tras la salida de Marcial Rodríguez. En este sentido, Ginard se estrenó apostando por dar continuidad al trabajo realizado por Rodríguez durante los dos primeros años de legislatura, especialmente en relación con la lucha contra la oferta turística ilegal.

Palma, capital cultural del Mediterráneo

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, reivindicó la condición de Palma como capital cultural del Mediterráneo. Martínez defendió los principales aspectos que caracterizan a la candidatura Palma 2031, con la que la ciudad aspira a asumir la capitalidad europea de la cultura durante este período.

Precisamente, hace apenas unos días, el Ministerio de Cultura ratificó las 9 candidaturas que compiten en España por conseguir la nominación. Previsiblemente, a principios de marzo, se darán a conocer los nombres de los tres aspirantes que habrán conseguido superar el primer corte.

No obstante, el alcalde indicó en Fitur que Palma "es ya una gran capital cultural, y, sin duda, un punto de referencia de la vida creativa y artística que tiene lugar en el Mediterráneo”. En este sentido, recordó que la apuesta por la cultura "ha guiado la hoja de ruta del gobierno municipal desde el inicio de la legislatura, teniendo siempre presente la proyección nacional e internacional de la ciudad y, al mismo tiempo, la satisfacción de las aspiraciones del residente mediante la ejecución de proyectos emblemáticos que constituyen la piedra angular del proceso de transformación que ha iniciado Palma".

Reunión Prohens con Prensa Ibérica

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aprovechó su visita a Fitur para reunirse con el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y el director general Sergi Guillot. Un encuentro en el que se analizaron los retos y desafíos que afronta Baleares a nivel turístico así como claves de la actualidad política y social.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la reunión junto al consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y el director general Sergi Guillot / DM

Calvià se proyecta como gran escenario audiovisual

Con el inicio de la octava edición de FITUR Screen, Baleares se posiciona como uno de los actores destacados en la primera jornada del evento. Y es que, en el marco de este espacio destinado al sector audiovisual, el territorio autonómico ha sido protagonista en dos de las iniciativas más relevantes de esta propuesta. Todo ello, bajo la firma de Islas Baleares Film Commission, que se ha hecho presente en la Institución Ferial de Madrid como servicio capital del Instituto de Industrias Culturales de las Islas Baleares (ICIB).

Por un lado, el archipiélago ha sido un elemento fundamental en la presentación de una nueva edición del Conecta. Un mercado de carácter internacional que, dedicado al impulso industrial de la creación audiovisual, celebrará su décimo aniversario desde el enclave litoral de Magaluf. Y que, del 25 al 28 de mayo de 2026, concentrará en Calvià tanto un amplio abanico de actividades especializadas como la participación de más de 300 profesionales del sector, incluidos múltiples agentes de primer orden mundial en el seno de esta disciplina.

La organización del Conecta Magaluf-Mallorca, que este año contará con la participación del Govern de las Illes Balears, dio a conocer ayer algunos de los detalles de su décima celebración. Y lo hizo junto a una notable representación institucional del territorio balear. De esta forma, y en el marco de un acto conducido por la directora gerenta del ICIB, Diana de la Cuadra, participaron en esta presentación el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca; y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.