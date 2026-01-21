W2M (Iberostar) supera los 3.000 millones de ingresos, un 18 % más

World2Meet (W2M), la división de viajes de Grupo Iberostar, ha cerrado 2025 con una facturación de 3.263 millones de euros, lo que supone un incremento de 67 millones respecto al año anterior, un 18 % más, con un ebitda (resultado bruto de explotación) de 23 millones. Con su aerolínea World2Fly ha movido a un millón de pasajeros. Este 2026 la compañía arranca una etapa marcada "por la internacionalización", según ha asegurado este miércoles su consejero delegado, Gabriel Subías.

El mallorquín, en rueda de prensa en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha avanzado los objetivos del conglomerado de marcas que lidera. Su previsión para este ejercicio es alcanzar los 3.668 millones de facturación y un ebitda cercano a los 40 millones, casi el doble del alcanzado el pasado año, cuando se asumieron más de 13 millones de sobrecostes consecuencia de "averías aéreas extraordinarias".

"Primer año de verdad"

De cara a 2026, Subías ha resaltado que se trata del "primer año de verdad", aludiendo a que todos negocios del grupo están "enfocados", además de contar con una flota de aviones "estable" en su aerolínea World2Fly.

Subías ha avanzado que van a gestionar la operativa de EasyJet en España a través de la marca BDXperience. También renovarán su flota con ocho yates con presencia en República Dominicana, México, Aruba y Jamaica.

En conjunto la compañía ha alcanzado los 7,9 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 1,3 %. W2M está presente en 175 mercados de origen y cuenta con 33 oficinas en 17 países. El negocio de viajes de Iberostar alcanzaba el año pasado 3.933 empleados y en 2026 prevé llegar a 4.431 trabajadores.

En su área de receptivo han movido 3,2 millones de pasajeros. Y con su aerolínea, W2Fly, han operado más de un millón de asientos, con cuotas de ocupación superiores al 90%. La flota consta de siete aviones de largo radio, tras la incorporación en verano de un Airbus A330-300 con capacidad para más de 350 pasajeros. Subías avanza también que el grupo ha firmado dos A330neo para renovación de su flota, con previsión de recibirlos a finales de 2030.

Nuevas rutas de W2Fly

Coincidiendo con su quinto aniversario, W2Fly estrenará nuevas rutas directas desde Madrid a Cartagena de Indias (Colombia) en julio y a Rosario (Argentina) en octubre, además de reforzar su operativa y consolidar destinos como Islas Mauricio, Zanzíbar y el Caribe, su destino estrella.

Por otro lado, en el ámbito de gestión hotelera, a través de su marca O7 Hotels, W2M anuncia una inversión de 15 millones de euros en la renovación integral del complejo Bellevue Club, en Port d'Alcúdia. Se trata del complejo hotelero que fue objeto de okupación el invierno pasado. La gestora suma 17 establecimientos en cartera.

“Los resultados reflejan la solidez y estabilidad del modelo de negocio de World2Meet", dice Subías. "Tras una fase de consolidación, expansión y aceleración, la compañía entra en una nueva etapa marcada por la internacionalización", añade

El año pasado W2M cerró acuerdos como el de Azulmarino con Live Nation para la comercialización de paquetes que incluyen entradas aconciertos y festivales junto con alojamiento en hoteles. La gira LUX de Rosalía, el único concierto que dará Bruno Mars en España, o el festival Mad Cool forman parte de su red de agencias y New Travellers Music.

También se ha referido el CEO a la integración de Altura Beds, DMC con sede en Mallorca, con lo cual consolidará su banco de camas online, sus servicios de receptivo y la representación hotelera.

El grupo vertical W2M está formado por 22 marcas: World2Fly, Azulmarino, GRAND Azulmarino, The Sphere, Flowo, Bytour, Úbico, Cibeles, Newblue, Icárion, Kannak, W2M Next, W2M BB, NewTravellers Experience, Dakari, Escape Home, O7 Hotel, W2M DMC y BDXperience.