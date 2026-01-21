El Govern amplía desde el 1 de marzo el valor de los pisos con descuentos fiscales en Mallorca

A partir del próximo 1 de marzo los jóvenes que adquieran en muchos municipios de Mallorca una vivienda con un precio que no supere los 378.000 euros se van a ahorrar varios miles en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Esa es al menos la pretensión que se ha fijado el Govern balear, que pretende elevar en esa fecha el valor máximo de los inmuebles que hasta ahora podían disfrutar de una bonificación en el citado tributo y que está topado actualmente en los 270.151 euros.

La conselleria de Hacienda confirma que está trabajando para que en marzo entre en vigor este nuevo valor máximo de las viviendas que podrán acceder a esas ayudas y se llegue a los 378.000 euros en los municipios con el precio medio sea más alto. El objetivo es que un menor de 30 años o alguien con una discapacidad igual o superior al 33% siga sin pagar nada a la Hacienda balear por la compra de su primera residencia si ésta no supera los 270.151 euros, y el 8% de lo que supere este importe siempre que no vaya más allá de los 378.000.

Antoni Costa, vicepresidente y conseller de Hacienda / G. Bosch

Si tiene menos de 36 años o se trata de padres e hijos de alguien con discapacidad, abonará por el citado tributo un 2% en los primeros 270.151 euros y el 8% entre esa cantidad y el nuevo tope de 378.000.

En el caso de las primeras residencias, con carácter general el pago será del 4% en ese primer tramo, y del 8% en lo que supere esa cantidad hasta el nuevo valor máximo.

Eso supone la posibilidad de ahorrarse cantidades que pueden superar los 10.000 euros, según se apunta desde ese departamento autonómico.

Cambio de estrategia

El Govern adopta esta medida al ser consciente de que en muchos municipios de Mallorca (como en la totalidad de los de Ibiza y en Formentera) es muy difícil encontrar un piso que no supere un precio de 270.151 euros, lo que está provocando que muchos jóvenes no puedan beneficiarse de ese ahorro fiscal. Por ello, ha decidido aumentar el precio máximo de las residencias que se podrán bonificar en el impuesto de transmisiones patrimoniales en las poblaciones más caras.

¿Cuáles van a ser éstas? Se van a fijar con los datos del Observatorio de la Vivienda de Baleares, y lo único que confirma la Conselleria es que Palma va a estar entre los municipios que se van a beneficiar con total seguridad de este aumento del valor máximo de las viviendas a las que se va a recortar la presión fiscal.

Pero a la espera de que se haga público el listado definitivo de municipios mallorquines, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, defiende que la mayor parte de la isla debería poder beneficiarse de este incremento en el valor máximo de los inmuebles que van a tener bonificado el impuesto de transmisiones patrimoniales.

José Miguel Artieda, presidente del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria / B. Ramón

En opinión de Artieda, solo sería conveniente mantener el valor máximo de 270.151 en Manacor y el eje con Sant Llorenç y Artà, en el área de Campos, en la zona de sa Pobla y en municipios del Pla como Petra, Sant Joan o Santa Margalida, por tratarse de los que en estos momentos son más asequibles.

Zonas con precios difíciles de asumir

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas considera una obviedad que Palma debe de estar entre las zonas en las que se debe de elevar hasta los 378.000 el valor máximo de las primeras residencias que se adquieran y que sean bonificadas en Transmisiones Patrimoniales, al igual que Calviá, e incluye las inmediaciones de la capital como Marratxí o Llucmajor.

Incorpora también a Inca y todo el eje de ésta con Palma por el que transita el tren y la autopista por el encarecimiento que ha registrado. Suma los municipios de la Serra de Tramuntana, añadiendo que en estos no hay oferta por debajo de los 378.000 euros, y las zonas turísticas.