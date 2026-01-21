El PP lamenta la hipocresía del PSOE por criticar una convocatoria pública modificada por el Pacte

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha acusado al PSOE de "hipocresía política" por atacar la convocatoria de una plaza de técnico superior de Patrimonio Artístico cuando fue precisamente el gobierno del Pacte, presidido por Catalina Cladera, quien introdujo el cambio sustancial que ahora critican.

Desde el PP, en un comunicado, han recordado que hasta el año 2023 estas plazas estaban reservadas exclusivamente a historiadores del arte, y que fue durante la pasada legislatura, con el PSOE al frente del Consell, cuando se permitió que también pudieran optar arquitectos, provocando que ambos perfiles profesionales compitieran entre sí dentro de un mismo proceso selectivo.

"Resulta sorprendente que el PSOE se declare ahora perplejo por una situación que ellos mismos crearon cuando gobernaban", han señalado desde el Grupo Popular.

En cuanto al temario, el PP ha apuntado que desde el departamento de Cultura explican que ha sido elaborado por dos miembros del Servicio de Patrimonio, profesionales que conocen perfectamente el trabajo que desarrollan estos técnicos y que, además, se ha comparado con convocatorias similares de otras administraciones del Estado, garantizando criterios técnicos y homologables.

Los 'populares' han criticado que el PSOE intente generar alarma cuando el proceso selectivo se encuentra muy avanzado y en su fase final, lo que hace inviable su anulación.

Asimismo, desde Cultura se ha reiterado la voluntad de que, tan pronto como sea posible, se convoque una plaza específica y exclusiva para historiadores del arte, recuperando el espíritu original de estas plazas, una decisión que el PSOE no adoptó durante sus años de gobierno.

La portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha lamentado que el PSOE critique una convocatoria que ellos mismos cambiaron cuando gobernaban. "Fueron ellos quienes abrieron la puerta a que arquitectos optarán a estas plazas, rompiendo un modelo que había funcionado durante décadas", ha afirmado.

Riera ha añadido que el temario no se ha improvisado y que lo han elaborado técnicos del propio Servicio de Patrimonio que conocen la realidad del trabajo diario y, además, lo han hecho comparándolo con otras comunidades autónomas.

Noticias relacionadas

"Frente al ruido y la hipocresía del PSOE, este equipo trabaja con rigor y con un objetivo claro: mejorar la gestión del patrimonio y recuperar, cuando corresponda, una plaza específica para historiadores del arte, algo que el Pacte nunca hizo", ha concluido Riera.