Piñero invertirá 100 millones para reposicionar resorts de Bahía Príncipe

Piñero y Hyatt han hecho este miércoles balance de su primer año de alianza para la gestión de los hoteles y marcas de Bahia Principe Hotels & Resorts y avanzan que su plan para 2026 pasa por elevar el reposicionamiento de la marca. Piñero mantiene su compromiso con la hoja de ruta de inversión de 250 millones de euros para el periodo 2025–2026. Prevé destinar alrededor de 100 millones de euros este año para llevar a cabo renovaciones integrales de varios de sus complejos. Así lo ha anunciado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que ha arrancado hoy en Madrid.

La hotelera mallorquina que ha cumplido ya cincuenta años presenta también su nueva marca corporativa, con la transición de Grupo Piñero a Piñero. Al elevar el apellido de la familia a marca muestra que se encuentra orientada a acelerar su crecimiento, reforzar su posicionamiento ante inversores y socios internacionales y proyectar una identidad “más sencilla, sólida y universal”, explica la compañía en una nota de prensa.

Encarna Piñero, CEO de Piñero, posa con la nueva imagen corporativa de la compañía. / Piñero

En el marco de la feria han hecho balance Encarna Piñero, CEO de Piñero y presidenta de Bahia Principe Hotels & Resorts; Javier Águila, presidente de Inclusive Collection de Hyatt; y Julio Pérez, CEO de Bahía Príncipe. Fue en octubre de 2024 cuando anunciaron la creación de una empresa conjunta participada al 50 % para la gestión de los 23 resorts de Bahia Principe, que suman más de 12.000 habitaciones en México, República Dominicana, Jamaica y España.

Pérez señala que la hotelera está evaluando nuevas oportunidades de crecimiento para incorporar nuevos resorts de Bahía Príncipe en el Caribe, Europa y Oriente Medio. Al respecto hay que señalar la reciente incorporación de Francisco Albertí como director de Desarrollo y Expansión.

Para Encarna Piñero la joint venture con Hyatt supone que “hoy podemos abordar proyectos de renovación más ambiciosos, acelerar reposicionamientos de activos y explorar nuevos conceptos con mayor seguridad y visión a largo plazo”.

En el evento de presentación de la nueva marca Piñero se llevó a cabo una actividad de meditación. / Piñero

Por su parte, Javier Águila señala que en estos primeros doce meses han constatado “la complementariedad de la marca Bahia Principe con el resto de las que integran Inclusive Collection, y hemos fijado los cimientos para su crecimiento futuro, no solo en el Caribe y en Europa, sino, por qué no, en destinos del resto del mundo”.

Proyectos estratégicos

En 2026 Bahia Principe llevará a cabo varios proyectos, como la intervención integral de Bahía Príncipe Costa Adeje, en Tenerife, la remodelación completa de 232 habitaciones en Bahía Príncipe Luxury Akumal, en Riviera Maya, y la actualización de Bahía Príncipe Grand Punta Cana, incluida la mejora de 358 habitaciones y de sus áreas nobles.

En Jamaica se renovará el Bahía Príncipe Grand Jamaica y se harán actuaciones en Bahía Príncipe Luxury Runaway.

Cayo Levantado Resort se va a incorporar a The Unbound Collection by Hyatt, consolidando su posicionamiento en el segmento de lujo y ampliando sus canales de comercialización. Este complejo está ubicado en su propia isla en la Bahía de Samaná. Cuenta con 218 habitaciones.

Por otro lado, los resorts de Bahía Príncipe han cerrado 2025 con un balance positivo, en un año en el que se han completado tres proyectos: la reapertura de Bahía Príncipe Luxury Tenerife, la de Bahía Príncipe Grand Tequila (México) y otras actuaciones en Bahía Príncipe Grand Punta Cana.

Además, Piñero destaca que está creciendo el protagonismo de su unidad de Real Estate & Golf como motor clave de diversificación de la compañía.