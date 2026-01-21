Meliá superará los 400 hoteles centrada en el lujo en el año de su 70 aniversario

Meliá Hotels International cerrará 2026 con más de 400 hoteles en el año que celebra su 70 aniversario, hito que conmemora en Fitur con Gabriel Escarrer Jaume recordando la figura del fundador, su padre, Gabriel Escarrer. Tras mostrar sus condolencias por el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), el presidente y consejero delegado de Meliá repasó este miércoles los planes de la compañía mallorquina. Escarrer vincula el éxito de su modelo a un "círculo virtuoso" que combina la renovación de activos y la orientación hacia el segmento del lujo, apoyado en una sólida estrategia de expansión y canales propios de distribución.

Sus previsiones para este año son muy positivas, con un aumento de las reservas en libros que superan el 10 % de media. Mientras, los precios subirán en torno al 5 %, debido al reposicionamiento de la compañía hacia marcas de lujo o semilujo.

El CEO de la compañía hotelera ha anunciado que durante este año llegarán a superar el reto de llegar a los 400 establecimientos a finales de este año. De cara al 2027, la compañía prevé contar con 466 hoteles y casi 112.000 habitaciones.

El año pasado el grupo hotelero firmó 51 nuevos establecimientos con casi 9.200 habitaciones. La mitad ya están incorporados o se incorporarán al portfolio antes 12 meses. De esta forma, Meliá tendrá un mínimo de 411 hoteles operativos antes de finalizar 2026.

Sigue siendo la primera hotelera por número de habitaciones, ostentando "el liderazgo absoluto" en Andalucía y Baleares

Las 51 firmas se concentran en las áreas y destinos que conforman lo que Meliá denomina el "eje vacacional": el 60% corresponden a hoteles situados en el Mediterráneo y Europa, en los países donde el grupo tiene ya una fuerte presencia como España, Italia, Albania, Malta y Grecia, y en nuevos países como Hungría y Andorra. El 22 % se ubicarán en América (República Dominicana, Argentina, Honduras, Perú y en Estados Unidos, en Miami). El resto se distribuye en zonas ya consolidadas para la expansión de Meliá como Asia, con un 6 % de las nuevas firmas en Vietnam, Indonesia y Tailandia.

Nuevas aperturas

En 2026 Meliá abrirá 28 establecimientos, incluyendo sus primeros hoteles en Maldivas y Seychelles. Escarrer subraya que continúa su compromiso con España, país en el que sigue siendo la primera hotelera por número de habitaciones, ostentando "el liderazgo absoluto" en Andalucía y Baleares; en el archipiélago con 38 hoteles. Este año abrirá el Santa Ponsa Melia Collection y contará también con establecimientos nuevos en Estepona, Cádiz, Benalmádena (Málaga), Madrid y Fuerteventura.

Meliá llevó a Fitur la nueva imagen de la marca SOL by Meliá, concepto de resorts familiares por excelencia. También destaca el crecimiento de la marca ZEL, lanzada con Rafa Nadal, que abrirá en 2026 nuevos hoteles en Madrid, Cozumel, Fuerteventura y Creta. De The Meliá Collection llegan nuevas aperturas de hoteles singulares en Lima, Mallorca y Cádiz, además del portfolio de los seis hoteles MiM —propiedad de Leo Messi— en España y Andorra, integrados en The Meliá Collection.

Este es un momento de "normalización" después de las fuertes subidas pospandemia, considera Escarrer

Sobre los precios, el máximo ejecutivo de Meliá explica que este es un momento de "normalización" después de las fuertes subidas pospandemia y avanza un alza para este año en torno al 5 %, el doble de los que crecerá el PIB.

Buenas perspectivas

Entre los destinos urbanos en España Escarrer señala las buenas perspectivas en Madrid, Sevilla y Valencia, donde el efecto de la caída de las reservas el año pasado por la dana ha impulsado una subida destacada. Y de los destinos latinoamericanos menciona el buen desempeño de México y la fuerte recuperación de República Dominicana, el de mejor evolución en todo el Caribe. En Europa ha subrayado la subida de Milán, por los Juegos Olímpicos de invierno que comienzan el 6 de febrero, en la que se prevé un primer trimestre muy positivo.

En el turismo de incentivos y congresos (MICE por sus siglas en inglés) el crecimiento en reservas está por encima del 10 %, impulsado por los mercados emisores español, británico y americano.

Además, Escarrer remarca que la estrategia actual de la compañía prioriza los destinos de mayor demanda y el segmento de lujo. De hecho, el 78% de los hoteles de futura incorporación pertenecen a los segmentos prémium y lujo, con una fuerte apuesta por el reposicionamiento. Desde 2023 Meliá ha transformado más de 90 hoteles y ha invertido junto a sus socios más de 975 millones de euros.

La hotelera de los Escarrer también subraya su entrada en otras fórmulas de gestión innovadoras como las llamadas branded residences con un total de 28 hoteles (abiertos y en proceso) que incorporan este nuevo formato de propiedad con marcas hoteleras prestigiosas.