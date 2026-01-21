El lujoso hotel Jumeirah de Mallorca, ya totalmente en manos de Dubái

Uno de los hoteles de cinco estrellas más conocidos de Mallorca cambia de manos: la sociedad alemana de inversión Deka Immobilien ha vendido el Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa a Dubai Holding. Así se desprende de los comunicados de prensa publicados el martes por ambas compañías.

Para los clientes no cambia nada, ya que el conglomerado de Dubái ya explotaba el establecimiento de 121 habitaciones, ubicado sobre el Port de Sóller, a través de su división hotelera y bajo la marca Jumeirah.

Mallorca deja de ser estratégica para Deka

Según la nota de Deka, las partes han acordado no revelar el precio de la operación. El hotel formaba parte de la cartera del fondo inmobiliario abierto WestInvest InterSelect. La venta se ha realizado por “motivos de estrategia de cartera”, ya que “la isla de Mallorca como ubicación y el uso mayoritariamente vacacional del hotel de lujo ya no se ajustan a las exigencias estratégicas del fondo”. A nivel del fondo, añade el comunicado, se ha materializado “un beneficio atractivo”.

Para Dubai Holding, en cambio, la compra se enmarca en sus planes de expansión. “La adquisición refuerza aún más la presencia de Jumeirah en los principales destinos vacacionales de Europa y respalda la visión a largo plazo de la compañía de convertirse en la marca hotelera más influyente del mundo”, declara en el comunicado el consejero delegado del grupo, Amit Kaushal. La división hotelera del conglomerado opera actualmente 34 hoteles y resorts en todo el mundo; 29 de ellos pertenecen a la cadena Jumeirah.

Uno de los hoteles más caros de la isla

Deka Immobilien adquirió el proyecto hotelero en 2007, lo finalizó y posteriormente lo arrendó a la sociedad Jumeirah Port Soller Mallorca. El Jumeirah Mallorca abrió en 2012 y desde entonces figura entre los alojamientos más exclusivos y caros de la isla. A principios de junio, una habitación doble con desayuno cuesta actualmente 1.074 euros.

En 2015, Deka Immobilien compró además una parcela contigua sin edificar. El complejo hotelero comprende nueve edificios escalonados, construidos sobre un acantilado. En su interior hay también una zona de spa y varios restaurantes.