Incertidumbre entre los padres de los alumnos del Liceo Francés de Palma ante la búsqueda de un socio inversor: "Nos preocupa que puedan subir los precios"

Aunque haya disparidad de opiniones entre los padres de los alumnos del Liceo Francés de Palma ante la busca de un socio inversor, predomina la incertidumbre entre las familias. Esperan que la noticia tenga un buen final, aunque les trastoca y les sorprende después de una subida de cuotas el curso pasado y de un cambio de ubicación reciente a Sa Teulera en el curso 2021-2022.

Pasadas las 15 horas, los padres y las madres comienzan a formar corrillos en la entrada del centro a la espera de la salida de sus hijos. Aunque el propio centro informó a las familias de la busca de un socio inversor, existen nervios entre algunes progenitores: "Estamos muy preocupados por si los precios suben o por si venden el colegio a alguien porque van a querer hacer negocio. Pago algo más de 800 euros al mes por hijo con comedor incluido y el curso pasado ya nos aumentaron la cuota".

Educación en Palma

Hay quienes no les parece mal la búsqueda de un inversor para el centro porque están muy contentos con el nivel de aprendizaje de sus hijos. "Dan una educación muy buena. Me parece muy bien que busquen un inversor para mantener el centro", resume un padre mientras sale del Liceo Francés de Palma de la mano de su hija.

"Preocupada no estoy. Lo que espero es que el nuevo inversor respete lo que hay y no quiera cambiar las cosas", explica una de las madres contenta por el nivel del centro.

Uno de los padres que tiene a sus hijas de 4 y 5 años en el centro le "sorprende" que busquen un inversor porque es un "colegio nuevo". "Tengo una sensación de incertidumbre. Si buscan un nuevo socio debe ser porque no es viable y me llama mucho la atención. Si lo compra un fondo de inversión o una empresa que quiera cambiar tanto el modelo económico o como la dinámica, nos iremos. Son pequeñas todavía", apunta.

Una antigua alumna del Liceo, que lleva a su hija al centro, le resta importancia a este proceso en busca de un nuevo inversor. "El cambio fue polémico en 2009, pero ha ido a mejor y ha sido positivo. A mí no me da miedo porque ya lo hubo", explica.

La Misión Laica francesa compró el Liceo Francés en 2009

Cabe recordar que el Liceo Francés era de una cooperativa de padres de alumnos, pero en 2009 fue adquirido por la Misión Laica Francesa, una "asociación de utilidad pública" con centros educativos en todo el mundo. Este cambio también supuso que el colegio situado en la calle Salud, 4, en el barrio de El Terreno, homologase sus estudios con el sistema español.

Comienzan a pasar los minutos de la hora de salida y la afluencia de padres empieza a reducirse. Un poco alejado de la puerta, espera un padre que tiene dos hijos en el centro y se muestra crítico con las decisiones recientes del Liceo Francés. "Antes las clases estaban separadas por nivel y ahora han juntado a los que tenían un nivel más alto con los de un nivel más bajo. Me toca las narices. Igual que con el catalán, que mi hijo mayor ha estado bastante tiempo sin profesor. Durante una gran parte del curso han recibido menos clases de las que tocaba. Y con la busca del inversor me preocupa que puedan subir los precios. El ambiente ya comienza a ser de clase alta y no me gustaría que lo fuera todavía más para que no crezcan en una burbuja social", sentencia.

"No me gusta, pero intento que no me preocupe. Creo que uno de los problemas está en el edificio donde estaba el antiguo centro. Si lo vendieran darían alivio", añade una de las madres.