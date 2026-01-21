Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern presume en Madrid del éxito turístico: "Estamos en máximos de gasto y la media seguirá creciendo en 2026"

El gasto medio diario en 2025 se situó en 197 euros, un 5,7 % más que el año anterior

En 2026 superará por primera vez los 200 euros diarios, hasta alcanzar los 206 euros

En el caso de los turistas extranjeros, el gasto diario asciende a 215 euros, el tercero más alto de España

Antoni Costa, en Fitur.

Antoni Costa, en Fitur. / CAIB

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern exhibe satisfacción por la evolución del turismo en Baleares. El Ejecutivo autonómico asegura que las islas se encuentran en máximos históricos de gasto turístico y que la tendencia al alza se mantendrá durante 2026, con un crecimiento más intenso en valor que en volumen y una evolución más favorable que la de otras comunidades autónomas. Así lo refleja el informe Coyuntura económica turística 2025 y Perspectivas 2026, presentado este miércoles en FITUR por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

"Estamos en máximos de gasto turístico y la media seguirá creciendo en 2026", ha afirmado Costa, quien detalla que en 2025 el gasto turístico aumentó un 4,9%, hasta alcanzar los 23.446 millones de euros, y que en 2026 se prevé un nuevo incremento del 5,2%, hasta situarse en torno a los 24.670 millones de euros, rozando los 25.000 millones.

El conseller defiende que esta estrategia de crecimiento debe basarse en el valor añadido y no en el aumento indiscriminado de visitantes. "Para seguir creciendo en valor, debemos fabricar innovación en turismo", señala, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia la "triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental".

Uno de los elementos que el Govern destaca con mayor énfasis es la desestacionalización. Según el informe, el crecimiento del gasto turístico en 2025 se ha concentrado en la temporada baja, de enero a abril y de noviembre a diciembre, con un aumento del 10,2%, frente a un 3,9 % en temporada alta. "Hay una evidente desestacionalización del destino Illes Balears", subraya Barceló.

El gasto medio diario refuerza este mensaje. En 2025 se situó en 197 euros, un 5,7 % más que el año anterior, y en 2026 superará por primera vez los 200 euros diarios, hasta alcanzar los 206 euros, con un crecimiento previsto del 4,3 %. En el caso de los turistas extranjeros, el gasto diario asciende a 215 euros, el tercero más alto de España.

En paralelo, el número de turistas crece de forma más moderada. En 2025 las llegadas aumentaron un 2,1 %, impulsadas por el turismo internacional (+2,6 %), mientras que el turismo nacional retrocedió un 1,7 %. En la última década, Balears ha registrado un crecimiento de visitantes inferior al de la media nacional, un dato que el Govern interpreta como una confirmación del cambio de modelo hacia un crecimiento en valor y no en volumen.

Este comportamiento tiene un reflejo directo en el empleo. La afiliación en actividades turísticas volvió a marcar máximos históricos en el tercer trimestre de 2025, con 219.606 afiliados, lo que supone un incremento del 29,8 % respecto a 2016 y confirma el peso estructural del turismo, que representa ya el 34,4 % del total de afiliados: "Se vuelven a superar máximos histórico y certifica el importante peso del turismo sobre el total".

TEMAS

