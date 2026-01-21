El Govern defiende que la seguridad ferroviaria es su «prioridad absoluta»

Ante la tragedia desatada por el choque de los dos trenes de alta velocidad el pasado domingo a la altura de Adamuz, en la provincia Córdoba, el Ejecutivo de Marga Prohens sale al paso consciente del debate público que se ha abierto en torno a seguridad en materia ferroviaria. Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) insiste en que se trata de «una prioridad absoluta de este Govern», siguiendo sus «compromisos del programa electoral».

A pesar de que ante el tercer accidente ferroviario más grave en España, que ya ha dejado 41 muertos, los partidos políticos —a excepción de Vox— se han dado una tregua dejando de lado el uso partidista de esta tragedia, el Govern de Prohens no desaprovecha esta oportunidad para criticar al Pacto de Progreso. Defiende que con el PP en el Consolat de Mar «se está materializando» un aumento de las inversiones de SFM en seguridad con una serie de actuaciones estructurales «destinadas a corregir años de infradotación y déficits históricos en seguridad en la red de tren y metro de Mallorca». Inversiones que se llevan a cabo tanto en tecnología, como en mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias (vía y catenaria) y en los propios trenes.

Serveis Ferroviaris de Mallorca va detallando todas las actuaciones que se están desplegando esta legislatura. Entre estas, la «inversión histórica» de 51 millones para la implantación del sistema europeo de gestión y control del tráfico ferroviario (ERTMS, European Rail Traffic Management System). Se trata de una tecnología que permite supervisar de forma continua la circulación de los trenes, actuar automáticamente sobre el frenado y reducir riesgos como excesos de velocidad o rebase de señales. Se ejecuta por fases, la primera en el metro, que se prevé termine en 2027, para extenderla al resto de las líneas de tren hasta 2028.

Además, se ha duplicado el presupuesto para el mantenimiento de trenes respecto al contrato de trenes, aseguran desde SFM. Se ha previsto adjudicar en febrero el próximo contrato con un presupuesto base de 31 millones, que vendrá a corregir «carencias arrastradas durante años».

En la reforma integral de los talleres y la playa de vías de Son Rullan que se está llevando a cabo se han invertido 20 millones para adaptarlos a los nuevos trenes, mejorar el mantenimiento, electrificar vías, ampliar espacios de trabajo y reforzar la seguridad y eficiencia de las maniobras. Está previsto que termine en diciembre de este año.

Próximamente, se va a licitar un nuevo contrato de mantenimiento de las vías con un presupuesto base de 7,5 millones para tres años, que supone duplicar la dotación actual, resalta el Govern. Esta legislatura SFM « por primera vez en cuatro años», y «debido a las carencias en años anteriores», se insiste, ha hecho una actuación muy necesaria como es el bateo del balasto (lecho de piedras bajo las traviesas de las vías), el material que soporta la vía y que dota de estabilidad necesaria para la circulación sin incidencias de los trenes.

También se subraya que se han mejorado los contratos de mantenimiento de catenaria y subestaciones eléctricas, al subir el presupuesto un 20 %, de 1,3 millones a 1,6 millones de euros), con más medios técnicos y prevención de riesgos laborales.

Otras actuaciones para mejorar la seguridad se están llevando a cabo con la eliminación de un paso a nivel y otros cinco en tramitación, o con la sustitución del puente de calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc.

Por último, señala el Govern que el pasado octubre se incorporaron dos ingenieros industriales para avanzar en la implantación de un sistema de gestión de la seguridad, siendo la primera vez que SFM tiene personal dedicado exclusivamente a esta materia.