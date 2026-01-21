Carlos Gómez defiende su compromiso con la independencia judicial al optar a presidir el Tribunal Superior de Baleares

El magistrado Carlos Gómez ha defendido esta mañana ante una comisión del Consejo General del Poder Judicial su candidatura para repetir en el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es el único candidato a dicho cargo, que le convierte en la máxima autoridad judicial de las islas.

Gómez ha empezado recordando su paso por la dirección de la escuela judicial y su contribución a la formación de los jueces. Después se ha referido a que fue el primer juez español que fue nombrado miembro del comité de derechos humanos de la ONU, cargo que ha ejercido durante el periodo de 2021 a 2024. En este trabajo, no remunerado, ha señalado su actuación independiente y su ponencia sobre las carencias el sistema judicial de Venezuela, en la que expresó que dicha administración ni siquiera mostraba una apariencia de imparcialidad.

Lógicamente, en su exposición ha señalado la iniciativa como presidente del TSJB para que los jueces de dicho tribunal también dictaran sentencias de otro órgano judicial, como es la Audiencia Provincial, debido a la acumulación de retraso que acumulan estas salas. Él mismo ha tenido que dictar varias sentencias sobre conflictos civiles, si bien ha dejado claro que las resoluciones no afectaban al derecho foral balear.

Al margen de su actuación como juez, Gómez ha recordado que forma parte de la Real Academia de Jurisprudencia de Baleares y es el director de la revista jurídica de las islas, donde ha publicado 43 artículos sobre diferentes materias.

En su exposición ha señalado las especiales circunstancias que sufre la administración judicial en Baleares, incidiendo en el alto porcentaje de litigios que está soportando. También ha señalado que el alto nivel de vida de las islas se traduce en que más de la mitad de las plantillas de funcionarios estén compuestas por interinos.

Gómez también ha reiterado el reto que ha supuesto poner en marcha la nueva ley que reorganiza toda la planta judicial, incidiendo en que no se han producido graves incidencias, salvo pequeños problemas, sobre todo en cuanto a los funcionarios interinos, que a principio de año aún no sabían qué plaza iban a ocupar.

En su discurso también ha señalado la decisión de ordenar la retirada de los letreros, instalados en las sedes judiciales, donde aparecía la palabra “Gobierno de España”, entendiendo que podía afectar a la independencia de los juzgados. El magistrado ha recordado que estos letreros fueron colgados sin permiso, sobre todo teniendo en cuenta que el TSJB está ubicado en un edificio protegido.

El magistrado ha incidido en el trabajo que se ha realizado en los últimos para conseguir una unificación de criterios ante un mismo caso de las salas de la Audiencia Provincial, así como el esfuerzo que se ha realizado desde el TSJB para fomentar la cultura de la independencia judicial.

El candidato ha recordado, dentro de sus méritos, que en el año 1987 fue el autor de una cuestión que se planteó ante el Tribunal Constitucional, que consideraba que en los delitos leves, calificadas antes de faltas, el juez que instruía estos casos después no podía dictar la sentencia. Esta cuestión fue aceptada y a raíz de ello se crearon los juzgados de lo Penal.

Por último, ha destacado las últimas sentencias en las que ha sido autor, como ha sido el denominado caso móviles o una resolución que analizaba la compensación económica entre cónyugues.

Gómez cuenta con el apoyo de la Sala de Gobierno del TSJB, que le ha mostrado su respaldo para que vuelva a ser elegido como máximo responsable de la administración judicial de las islas. Al ser el único candidato que se presenta a dicho cargo su elección se da por segura. Su mandato será de cinco años.