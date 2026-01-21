La eurodiputada Rosa Estarás denuncia «la dramática situación» de las mujeres iraníes

La diputada del Partido Popular balear en el Parlamento Europeo, Rosa Estarás, exigió ayer sanciones «firmes» de la UE contra el régimen iraní al centrar su intervención «en la dramática situación de las mujeres iraníes, recordando que están en la primera línea de las protestas y son objetivo prioritario del aparato represor».

En este sentido, Estarás denunció que la represión ha dejado «miles de víctimas mortales, torturas, heridos y detenidos» y subrayó que «las mujeres viven sometidas a una discriminación estructural, con matrimonios forzosos y precoces, salarios muy inferiores, ausencia de derechos políticos, herencias desiguales y control de la vestimenta desde la infancia».

Por último, recordó que «cuando se ataca a una mujer, se ataca a todas las mujeres» y denunció también la persecución del colectivo LGTBI por parte del mismo régimen.

Por otro lado, Estarás criticó el silencio de sectores de la izquierda que «priorizan la ideología sobre una condena clara de las violaciones de derechos humanos, advirtiendo de que callar ante estos abusos supone dar la espalda a la democracia».

Estarás se expresó así en un debate sobre las recientes protestas sofocadas por Teherán.

Junto a Estarás también se manifestaron en la misma línea los eurodiputados Antonio López-Istúriz, Nicolás Pascual de la Parte, quienes reclamaron medidas urgentes.

En este contexto, López- Istúriz denunció que «no hay el mismo valor para enfrentar al régimen iraní» y criticó a quienes «se presentan con flotillas en el Mediterráneo, pero en las aguas del Golfo Pérsico no les viene tan bien».

Recordó que se trata de un régimen que «encarcela, tortura y asesina» y que además «financia el terrorismo en Gaza, apoya dictaduras como la venezolana y extiende sus redes de influencia incluso en Europa y en España». Frente a ello, subrayó que la posición del PP responde «no a modas ni a cálculos políticos, sino a principios».

Por su parte, Nicolás Pascual de la Parte hizo hincapié en la magnitud de la represión del régimen iraní, con «miles de muertos, heridos y detenidos», y reclamó una respuesta urgente de la Unión Europea.

En concreto, exigió revisar y reforzar todas las sanciones disponibles, «incluidas las comerciales, financieras y energéticas, así como la designación inmediata de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista».

Además, pidió poner fin a la compra de petróleo iraní, subrayando que «cada barril en Seúl es una bala para matar al pueblo iraní», y reiteró el apoyo firme de Europa a este pueblo.