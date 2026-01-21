Etihad Airways se fija como objetivo un vuelo diario directo entre Mallorca y Abu Dabi

Etihad Airways se fija como objetivo abrir un vuelo diario directo entre Mallorca y Abu Dabi una vez esta nueva ruta comenzará a operar el próximo verano (a partir del 12 de junio) con tres vuelos semanales. Así lo ha anunciado Tiago Phillimore, representante de la compañía aérea, que esta mañana se ha reunido con miembros del Consell de Mallorca en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

"Creo que más que abrir nuevas rutas, el objetivo es extender esta (la de Mallorca-Abu Dabi). Empezamos con tres vuelos a la semana y obviamente estamos buscando un vuelo diario a Mallorca entendiendo que abrimos esta ruta en los próximos meses", señala Phillimore, quien también destaca "la gran oportunidad" que representa esta nueva conexión entre Baleares y los Emiratos Árabes.

"Para Etihad es muy importante la promoción de España como destino y representa una gran oportunidad llegar a Palma, creciendo de manera sostenible y apostando por la calidad de los turistas. Es una gran oportunidad para toda la gente de Mallorca de conocer los destinos de Etihad y Abu Dabi", destaca el representante de Etihad.

Presentación de la nueva ruta

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado del nuevo conseller de Turismo, Guillem Ginard, se ha reunido con representantes de la aerolínea, que con su nueva ruta directa mejorará la conectividad de las islas. Con tres frecuencias semanales convertirá Mallorca en hub internacional y abrirá la puerta a los residentes a destinos de Oriente Medio y Asia.

Tres vuelos semanales

A partir del 12 de junio de 2026 la compañía operará tres vuelos semanales convirtiéndose "en la única conexión directa entre Asia y Palma de Mallorca, abriendo una nueva puerta de entrada a Ibiza y al resto de las Islas Baleares.

Volará los martes, viernes y domingos, con salida a las 2:55 horas de Abu Dabi y llegada a Palma a las 8:15 horas. Desde Palma el vuelo saldrá, los mismos días, a las 10:30 horas y llegará a Abu Dabi a las 19 horas. El precio por trayecto más económico es de unos 800 euros

Palma se convierte en el destino número 29 anunciado este año por Etihad, señala en una nota de prensa la aerolínea que ha titulado: ·Sol, mar y estilo: Etihad Airways lanza vuelos de verano a Palma de Mallorca, puerta de entrada a Ibiza y las Islas Baleares".

Noticias relacionadas

La aerolínea celebra aportar "un toque mediterráneo a su red" el proximo verano. Entre el 12 de junio y hasta mediados de septiembre de 2026, Etihad operará tres vuelos semanales para disfrutar de "playas doradas, aguas turquesas y la vibrante cultura española".