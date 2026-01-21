La entidad que dirige el Liceo Francés de Palma busca un socio inversor para mantener sus centros en España. La búsqueda de capitalistas pasa, según ha publicado el diario Información, por la venta íntegra de los nueves colegios que gestiona la Misión Laica Francesa en todo el país, una asociación sin ánimo de lucro que controla más de 100 instalaciones educativas (liceos, colegios, escuelas) en 38 países.

El director del centro de Alicante, Christophe Gallais, aseguró que "el propósito es garantizar al comprador una mejor gestión" con una compra "en todos sus activos" y ha señalado que se trata de un "proceso global, una solución única y coherente", además de calificar la operación de "estratégica de cara al futuro, pese al importante esfuerzo realizado en la mejora de infraestructuras en estos últimos años". El procedimiento afectaría a los liceos de Palma, Alicante, Gran Canaria, Murcia, Réus, Tenerife, Valladolid, Villanueva de la Cañada y Zaragoza.

Calma desde la gerencia de Palma

A pesar de la contundencia de las informaciones procedentes de la red nacional, la realidad en Mallorca se vive con una perspectiva de mayor cautela. Desde la gerencia del Liceo Francés Internacional de Palma se ha querido rebajar, este miércoles, la tensión asegurando a este diario que, a nivel interno, no existe una notificación formal de cambios inmediatos. Desde el centro han sido tajantes al respecto: "En principio no hay información, se sabe lo que se sabe, pero no hay más. Ya nos irán diciendo. Nosotros no sabemos absolutamente nada. No se trata, yo creo, de una venta, se trata de un cambio de gestión. Todavía no hay noticias ni tenemos nada que leer", han aclarado.

La gerencia del centro escolar de Palma insiste en que el funcionamiento del centro no se ha visto alterado en lo absoluto. "Nosotros seguimos trabajando exactamente igual, no hay ningún problema, estamos con los presupuestos del año que viene, no pasa absolutamente nada, no hay ningún cambio de nada", afirman, destacando además la solidez de su infraestructura, la cual -se especifica-cuenta con un edificio construido hace apenas cinco años bajo una "inversión increíble". Según su visión, el día a día pedagógico y administrativo se mantiene inalterado: "Es así de curioso, pero es así. A efectos de familias y de personal, nada, esto sigue exactamente igual".

Un cambio de modelo

De vuelta al análisis global del grupo, Gallais ha justificado la venta por la "evolución y la competencia cada vez más grande" del contexto educativo, debido a la apertura de nuevos colegios en la provincia, y se ha escudado, según se explica en el diario Información, en que la búsqueda de un socio tiene que "permitirnos ser más competitivos". El máximo responsable de las instalaciones, situadas en El Campello, ha admitido que la red ya no tiene la misma capacidad económica de antes "para una dinámica de desarrollo" y ha defendido que Alicante "tiene que tener los medios para la renovación del edificio y de los proyectos pedagógicos ambiciosos para garantizar su permanencia en el futuro".

No obstante, pese a que se produzca un cambio de gestión en los nueve centros educativos, la idea es que la Misión Laica Francesa siga controlando el proyecto educativo, por lo que se pretende garantizar que haya una "continuidad social y pedagógica", que supondrá mantener los programas de enseñanza y también el personal. En este sentido, el director del Liceo Francés de Alicante ha garantizado que no habrá despidos, ni implicará ningún cierre de las instalaciones, como ya ha venido trasladando a los familiares de los alumnos a través de periódicas reuniones, cada mes y medio.

Compromisos y garantías para las familias

Cabe destacar que en el Liceo Francés de Palma, dicen que "para evitar la propagación de información errónea" y "dar respuesta a la preocupación de los padres", la dirección remitió un correo electrónico el pasado 5 de diciembre detallando las condiciones del proceso. En este documento informativo se insistía en que la búsqueda de colaboración está rodeada de garantías y compromisos en beneficio del personal, los padres y los alumnos, basándose en tres continuidades que la entidad considera no negociables.

Primero, "una continuidad social", garantizando la reincorporación de todo el personal en las condiciones actuales y el respeto de los convenios colectivos y acuerdos complementarios. Segundo, "una continuidad pedagógica", en el marco de la homologación francesa y de todas las ofertas pedagógicas complementarias de la red. Y tercero, "una continuidad de colaboración con la Mission laïque française", con la cual los centros seguirán vinculados por sus valores y principios. La entidad recalca que están "plenamente comprometidos con el plan MLF 2030 y con la innovación pedagógica para asegurar una enseñanza de la más alta calidad", viendo esta búsqueda de socio como una noticia "positiva para la modernización y desarrollo de la red española".

El precedente de Odyssey Education

De momento, hay varios candidatos que han presentado ofertas "muy interesantes", se asegura en el diario alicantino, que están siendo estudiadas, ya que la venta todavía no está cerrada y el objetivo es que sea comunicada a las familias y a los trabajadores antes de final de curso. En este contexto, lo mismo ha ocurrido con el Colegio Internacional Francés de Sevilla comprada íntegramente por el grupo Odyssey Education el pasado año, un grupo educativo internacional francés privado que ya gestiona doce escuelas en Europa, África y Asia. Este grupo también ha mostrado interés por hacerse con el Liceo Francés de Bilbao.