Encuentran un cadáver descompuesto en Cala Agulla, en Capdepera

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de identificar a un cadáver en avanzado estado de descomposición que apareció ayer por la mañana en Cala Agulla, en el término municipal de Capdepera. La principal hipótesis apunta a que podría tratarse del ocupante de una patera caído al mar hace días.

Según las primeras informaciones, el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue descubierto ayer martes sobre las nueve de la mañana por una persona que pasaeaba por la playa, y que alertó a la Guardia Civil. Una patrulla del puesto de Artà confirmó el hallazgo y activó el protocolo previsto en estos casos. Agentes de la Policía Judicial de Manacor y una comisión judicial inspeccionaron el cuerpo antes de proceder al levantamiento, sobre las diez de la mañana.

Los restos no pudieron ser identificados en ese primer momento. El avanzado estado de descomposición solo permitió confirmar que se trataba de un varón. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicó la autopsia y se le tomaron muestras de cara a una posible identificación mediante el adn. A falta de estas pruebas, la principal hipótesis apunta a que podría tratarse del pasajero de una patera caído al mar hace tiempo.