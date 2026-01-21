Educación pone en marcha el sistema Llull el 2 de febrero

El 2 de febrero entra en funcionamiento la Ventana Electrónica Llull, que será el canal nuevo de comunicación entre los centros y la Conselleria de Educación y Universidades, con el objetivo de que dicha comunicación sea «más fluida», informó ayer el departamento autonómico en una nota.

Los equipos directivos han recibido la formación necesaria para la correcta utilización del sistema que se pone en marcha el mes que viene y para su gestión económica. Próximamente la recibirán también los equipos docentes.

A partir del 2 de febrero, todos los trámites, comunicaciones y gestiones se llevarán a cabo en esa Ventana Electrónica Llull, en un cambio que persigue la desburocratización, modernización y una comunicación más ágil para las dos partes, según explican desde la Conselleria.

El nuevo sistema de gestión incluye una mensajería interna que permita la comunicación entre el colectivo del sistema, avisos que se le muestran a cada usuario al abrir la aplicación, y una ventanilla electrónica que permite la comunicación y el envío de documentación entre los centros y la Conselleria.

También cuenta con una agenda que facilita la gestión personal y un apartado de tareas pendientes definidas por cada usuario.

También incluye un flujo del estado de las comunicaciones para conocer en tiempo real las actualizaciones de las solicitudes.

Críticas

Cabe recordar que este sistema suscitó las críticas del sindicato STEI, que exigió a Educación que justifique por qué sustituir un programario propio y controlado por los técnicos de la Conselleria, por uno ajeno importado por una empresa «rodeada de sombras y sospechas». Además, será implantado por una empresa privada salpicada por distintos escándalos a nivel estatal, lo que genera recelo entre algunos miembros de la comunidad educativa.

El nuevo programario de gestión educativa sustituirá a la plataforma Gestib, utilizado por la administración para gestionar datos de personal docente, sustituciones, alumnos y otros procesos y que también sirve para facilitar la comunicación entre familias y centros. Educación argumenta que apostó por este programa para modernizar y simplificar la gestión educativa y quitar burocracia a los equipos.