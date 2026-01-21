Convocan ayudas al voluntariado por 145.000 euros

El Consell de Mallorcaha lanzado por primera vez una convocatoria específica de ayudas al voluntariado, dotada con un total de 145.000 euros, dirigida tanto a entidades sociales como a ayuntamientos de la isla.

La institución insular destacó ayer en una nota de prensa que hasta ahora no existía una línea propia de financiación en este ámbito. Las solicitudes se podrán presentar del 21 de enero al 19 de febrero. El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos de voluntariado que se desarrollen en Mallorca y que generen un impacto positivo y directo en la ciudadanía.

Los proyectos podrán ser financiados hasta el 100% de su coste, con el fin de facilitar su ejecución y garantizar la viabilidad de las iniciativas.

El importe total de las ayudas supone un incremento de más del 61% respecto al año pasado, cuando se destinaron 90.000 euros al voluntariado dentro de una convocatoria de participación ciudadana.

Concretamente, las ayudas se estructuran en dos líneas diferenciadas: la primera dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de voluntariado y, la segunda, para ayuntamientos y entidades locales menores. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, el Consell concederá el pago anticipado del 50% del importe otorgado.