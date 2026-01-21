El Consell de Mallorca abre Son Tous para acoger a menores migrantes no acompañados

El Consell de Mallorca ha abierto el centro de Son Tous para acoger a los primeros menores extranjeros no acompañados, una medida adoptada para dar respuesta inmediata al incremento de llegadas y ordenar la primera atención de este sistema de protección.

Así lo ha confirmado este miércoles el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, durante la reunión ordinaria del consejo rector de la institución insular, en la que han participado los grupos políticos representados en este órgano de gobierno.

Durante la sesión, Sánchez ha informado de la llegada de los primeros menores al nuevo dispositivo habilitado en el antiguo acuartelamiento de Son Tous y ha subrayado que se trata de un recurso puesto en marcha para garantizar una atención inicial adecuada ante el aumento de menores migrantes no acompañados.

En este contexto, el presidente del IMAS ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que asuma su responsabilidad en materia migratoria.

Según ha señalado, es necesario que el Ejecutivo central actúe para evitar nuevas llegadas y, en cualquier caso, dote a Mallorca de más recursos económicos, materiales y técnicos que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de protección de menores.

En el orden del día de la reunión, el Consejo Rector ha aprobado también el proyecto de reglamento para el establecimiento, la gestión y la recaudación de los precios públicos de las plazas públicas de servicios asistenciales de estancias residenciales y diurnas para personas mayores gestionadas por el IMAS.

Esta aprobación supone, según la institución insular, un paso adelante para ordenar y actualizar el marco normativo que regula estos servicios, con el objetivo de lograr una gestión más clara, homogénea y adaptada a la realidad actual del sistema de atención a las personas mayores.

El Consell de Mallorca y el IMAS han reiterado su compromiso de situar a las personas en el centro de las políticas sociales, atendiendo a la infancia y la adolescencia, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, y han reclamado una acción coordinada de todas las administraciones ante los retos sociales de la isla.