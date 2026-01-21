La Caixa ofreció apoyo a más de 1.800 niños vulnerables en 2025

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ‘la Caixa’ ha acompañado a lo largo de 2025 a más de 1.800 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Balears, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar.

El objetivo de la iniciativa es proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, a través de una red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos, según informó ayer la Fundación en una nota de prensa.

El subdirector general de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón, ha subrayado que la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. «Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace», ha destacado.

En este sentido, según Simón, los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables.

El 84,7 % de los menores atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional.