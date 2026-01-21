Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento CórdobaAurelio Soto, jefe del departamento de Emergencias del GovernPalma suspende Sant SebastiàRCD Mallorca VARCriadero ilegal tortugasCrimen CostitxMateu Oliver, Colegio de Ingenieros de Baleares
instagramlinkedin

Infancia

La Caixa ofreció apoyo a más de 1.800 niños vulnerables en 2025

Hacen refuerzo educativo, actividades de ocio y acompañamiento psicosocial a través de entidades sociales del archipiélago

Varios menores en una actividad que ofrece CaixaProinfancia.

Varios menores en una actividad que ofrece CaixaProinfancia. / LA CAIXA

EP

Palma

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ‘la Caixa’ ha acompañado a lo largo de 2025 a más de 1.800 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Balears, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar.

El objetivo de la iniciativa es proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, a través de una red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos, según informó ayer la Fundación en una nota de prensa.

El subdirector general de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón, ha subrayado que la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. «Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace», ha destacado.

En este sentido, según Simón, los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables.

El 84,7 % de los menores atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents