Los salarios de los empleados de Baleares crecen casi un 10% desde 2007 pero siguen estando por debajo de la media

Las retribuciones de los empleados de Baleares han crecido un 9,9% desde 2007, el mayor incremento registrado en el conjunto del país, pero siguen estando por debajo de la media nacional.

Así se desprende del estudio 'Evolución Salarial 2007-2025' elaborado por EADA Business School y la consultora ICSA Grupo y que ha sido presentado este miércoles.

Los empleados del archipiélago son los que más han visto incrementada su retribución durante este periodo (+9,9%), muy por encima de comunidades como Cataluña (+6,4%), el País Vasco (+5,1%) o Madrid (+3,2%).

No obstante, tienen un salario medio de 26.573 euros al año, por debajo de la media nacional (28.577 euros) y significativamente por detrás de Madrid (30.288 euros), Cataluña (29.216 euros), Asturias (28.179 euros) o el País Vasco (27.973 euros).

La retribución de los cargos intermedios de las empresas, por otra parte, ha caído un 0,6% desde 2007, un descenso solo superado por el del País Vasco (-1%). El resto de regiones han registrado crecimientos.

Así, la retribución media de este tipo de trabajadores en Baleares se sitúa en los 41.546 euros al año, por encima de la media nacional de 42.822 euros. A la cabeza, de nuevo, se sitúan Madrid (45.787 euros), Cataluña (44.362 euros), Asturias (43.637 euros) y el País Vasco (42.918 euros).

Los directivos de Baleares, por su parte, han visto como sus salarios han crecido un 0,8% entre 2007 y 2025 hasta los 84.998 euros anuales.

Estos, igual que los trabajadores, cobran por debajo de la media nacional (90.226 euros) y menos que los de Madrid (95.528 euros), Cataluña (92.443 euros), Asturias (88.970 euros) y el País Vasco (88.320 euros).