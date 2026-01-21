Baleares lanzará este verano una app para que residentes y turistas conozcan la ocupación de las playas en tiempo real

Baleares lanzará este próximo verano una nueva aplicación para que residentes y turistas puedan conocer en tiempo real la ocupación de las distintas playas de las islas, así como la temperatura del agua y la bandera. Una información que se irá actualizando durante el día. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su discurso en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur). De esta forma, se sensorizarán 150 playas en todas las islas con una inversión en el ámbito de la innovación que alcanzará los cuatro millones de euros en los próximos dos años.

"Empezamos con un proyecto piloto sensorizando cinco playas y para el próximo verano esperamos tener centenares de playa sensorizadas. Esto quiere decir que, a través de una aplicación, se podrán ver como está cada playa en cuanto a ocupación, qué tipo de bandera hay y la calidad del agua. Una información para que las administraciones públicas podamos tomar decisiones respecto a redirigir los flujos turísticos así como para que turistas y residentes puedan tomar decisiones hacia una mayor comodidad y tranquilidad", destaca Prohens.

"Equilibrio entre residente y turista"

Asimismo, la líder popular también ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma web de datos turísticos, abierta a administraciones, ciudadanía y operadores, para avanzar hacia una gestión basada en información precisa y compartida.

La presidenta del Govern destaca la importancia de estas aplicaciones digitales como herramientas para "recuperar el equilibrio entre turista y residente, que es el objetivo principal de la política turística" del Ejecutivo balear.

Cambio de modelo turístico

Baleares ha aterrizado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) con "resultados que avalan" un cambio de modelo turístico basado en la contención y enfocado en la sostenibilidad social y económica. Según ha anunciado Prohens, el año 2025 ha marcado un hito histórico en el mercado nacional, tercero en importancia para el archipiélago, al registrarse por primera vez una desestacionalización real, con una contención de flujos en los meses de mayor presión y un crecimiento sin precedentes en los meses de menor actividad.

Acompañada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, Prohens destacado que las islas cerrarán 2025 con algo más de 3,2 millones de turistas nacionales. Esta cifra supone una contención real en las llegadas respecto a años anteriores (-1,6 %), que se ha concentrado específicamente en los meses de julio y agosto.

"Es el fruto de una política de contención y apuesta por otros segmentos y productos, que ya está dando sus frutos", asegura la presidenta, quien subraya que, paralelamente, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se recibieron 741.000 visitantes nacionales, la cifra más alta de la historia en este mercado en temporada baja y media, un 12,5 % más que el año anterior.

Esta tendencia se ve reflejada también en la rentabilidad del sector. El gasto por persona y día aumentó un 2,2 % en 2025, situándose en los 113,26 euros, lo que supone un incremento del 11,2 % respecto a la anterior legislatura. Según Prohens, estos datos confirman que "el turista nacional que nos visita ahora es más rentable y busca un modelo de calidad, no de cantidad"