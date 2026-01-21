Aparece una patera varada en la playa de Cala Mesquida, en Capdepera

Una patera ha aparecido hoy por la mañana varada en la playa de Cala Mesquida, en Capdepera, adonde ha sido arrojada por el oleaje. La pequeña embarcación tiene pintada una inscripción que señala que sus ocupantes ya fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

La barca ha sido hallada hoy por la mañana sobre la arena de Cala Mesquida, adonde ha llegado empujada por el temporal que en los últimos días ha afectado a las aguas de Balears. La patera tiene en su interior una inscripción que reza "SM 197/26", lo que ha permitido identificar su procedencia. Se trata de una de las cuatro embarcaciones con migrantes que fueron asistidas entre la madrugada y la mañana del pasado viernes en aguas de Cabrera.

La embarcación tiene una inscripción que señala que sus ocupantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo. / Biel Capó

En estas embarcaciones viajaban 31, 27, 25 y 22 personas, 106 en total. Todos los migrantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo, pero la lancha de emergencias solo pudo remolcar una de las barcas. Las otras tres quedaron a la deriva y una ha llegado finalmente hasta la costa de Cala Mesquida empujada por el temporal.