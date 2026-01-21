Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Alumnos donan un millar de juguetes a Cáritas

Redacción Mallorca

Agora Portals y el Rotary Club Palma han entregado cerca de un millar de juguetes nuevos y de segunda mano a Cáritas Mallorca.

Han sido los alumnos de Bachillerato Internacional del colegio quienes han impulsado la acción solidaria realizando la recogida y promoviendo la participación, según han explicado en una rueda de prensa en la que también han afirmado que ha sido la campaña más exitosa hasta el momento del centro privado.

