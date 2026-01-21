Solidaridad
Alumnos donan un millar de juguetes a Cáritas
Agora Portals y el Rotary Club Palma han entregado cerca de un millar de juguetes nuevos y de segunda mano a Cáritas Mallorca.
Han sido los alumnos de Bachillerato Internacional del colegio quienes han impulsado la acción solidaria realizando la recogida y promoviendo la participación, según han explicado en una rueda de prensa en la que también han afirmado que ha sido la campaña más exitosa hasta el momento del centro privado.
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Imputan a la mano derecha de Prohens por enchufar a su primo como chófer de la presidenta
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar