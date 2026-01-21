Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Alternativa rechaza «frontalmente» la zona única escolar

Imagen de una jornada de 'vuelta al cole' en Son Rapinya

Imagen de una jornada de 'vuelta al cole' en Son Rapinya / Manu Mielniezuk

EP

Palma

El sindicato Alternativa Docente ha rechazado «frontalmente» la zona única escolar y ha exigido políticas activas contra la segregación escolar, una distribución «justa» del alumnado y los recursos, así como situar la escuela pública «como eje vertebrador del sistema».

En un comunicado este lunes, el sindicado ha criticado la consolidación paulatina de la zona única escolar que, a su criterio, «incrementa la segregación social y educativa».

Para Alternativa, la zona única favorece un sistema competitivo entre colegios que «beneficia claramente» la enseñanza concertada y «condena» a la pública a ser «un recurso de segundo categoría». «Este modelo no es casual ni neutro: responde a una voluntad política de desplazar recursos, prestigio y alumnado hacia el sistema concertado, debilitando progresivamente la red pública», han criticado.

